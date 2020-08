Erhvervsminister giver danskerne en opsang efter højere smittetal

Det kan koste virksomheder og arbejdspladser, hvis ikke hver enkelt dansker vender tilbage til dyderne med håndsprit og afstand, advarer erhvervsminister Simon Kollerup.

Med stigende coronasmittetal er der grund til, at hver enkelt dansker tager sig i kraven og genopfrisker forårets gode vaner med at spritte hænder og holde afstand, lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup.

Ud over de sundhedsmæssige konsekvenser kan en genopblussen af corona få store konsekvenser for økonomien, advarer han.

»Som erhvervsminister kan jeg ikke sige det klart nok: Det kan koste dyrt for danske virksomheder og danske arbejdspladser, og jeg ser med bekymring på de tal for smitteudviklingen i Danmark, der tikker ind nu,« siger Simon Kollerup.

»Der er grund til at være utrolig opmærksom som dansker på, at vi hver især vender tilbage til de dyder, som vi havde før sommeren, med at spritte af og holde afstand.«

Topfolk skal rådgive om eksport Regeringens otte genstartsteam får disse formænd fra erhvervslivet: 1. Fødevaresektoren: Jais Valeur, Danish Crown 2. Det blå Danmark: Henriette Hallberg Thygesen, Maersk 3. Produktion og grøn teknologi: Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland 4. Mode og tekstil: Frederikke Schmidt, Roccamore 5. Life science og biotek: Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk 6. Små- og mellemstore virksomheder: Carsten Jensen, CKJ Steel 7. Turisme og oplevelsesøkonomi: Lars Liebst, Tivoli 8. Luftfart: Simon Pauck Hansen, SAS

Opfordringen kommer samtidig med, at regeringen søsætter otte hurtigtarbejdende såkaldte genstartsteam på eksportområdet, der med deltagelse af topfolk fra erhvervslivet og repræsentanter fra erhvervsorganisationerne og fagbevægelsen skal rådgive regeringen om, hvordan danske eksportvirksomheder kommer igennem efteråret uden et alvorligt tilbageslag.

Eksporten er udråbt som det helt store fikspunkt nu i forhold til coronakrisens indvirkning på dansk økonomi, men smitteudviklingen i Danmark er det andet, understreger Simon Kollerup.

»For eksportvirksomhederne er det rigtig vigtigt at sikre, at der kommer nye ordrer ind i efteråret, for der er desværre grund til at frygte, at de kan være ramt; men det andet, man kan frygte, er en genopblussen af smitten, som gør, at vi igen skal træffe beslutninger, der begrænser virksomhederne,« siger Simon Kollerup.

De otte genstartsteams for eksporten skal komme med anbefalinger inden for hver deres branche inden udgangen af september, og herefter lægger regeringen ifølge såvel Simon Kollerup som udenrigsminister Jeppe Kofod op til hurtig handling.

International direktør i Dansk Industri, Thomas Bustrup, ser med forventning frem til ny hjælp til eksportvirksomhederne.

»Ifølge vores virksomheder forventer de en nedgang i deres eksport på 10-15 pct. i år, og hver tredje virksomhed forventer først at være oppe på deres tidligere niveau i 2022,« siger Thomas Bustrup.

Også han er bekymret over den aktuelle udvikling i smittetallene såvel på flere danske nærmarkeder som i Danmark.