Nye fradragsregler rammer visse boligejere hårdest

Specielt førstegangskøbere skal orientere sig om nye regler, hvis de overvejer køb i et dyrt område.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Lån med fast rente er langt sikrere lån end flekslån. Men lånene har en højere rente, og hvis man har planer om at købe bolig i et af de dyre områder, er der grund til at tænke sig om.

For jo højere renten er på lånet, desto større risiko er der for, at man bliver fanget af nye skatteregler.

Ved skattereformen i 2009 besluttede den daværende regering at reducere rentefradraget gradvist for renteudgifter over 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for par. Frem til 2012 kunne alle renteudgifter fratrækkes i skatten med ca. 33,6 pct., men i perioden 2012 til 2019 sænkes rentefradraget med 1 pct.-point om året for i 2019 at ende på ca. 25,6 pct.

»Det reducerede rentefradrag får betydning for danskere med stor gæld. Dertil kommer, at det reducerede rentefradrag rammer boligejere med fast rente hårdere end boligejere med variabel rente, da den faste rente normalt er højest,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Og alle renteudgifter skal indregnes i de 50.000 og 100.000 kr. Både renteudgifterne på boliglånet, bidraget til realkreditinstituttet, og renterne på banklånet, studielånet, billånet og kassekreditten tæller med.

»Når renten stiger, vil det reducerede rentefradrag være med til at presse boligpriserne ned i de dyre områder, fordi den samlede omkostning ved at bo i boligen stiger. Det er et af flere forhold, som særligt førstegangskøberne i hovedstaden og Aarhus bør overveje i øjeblikket,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Nordea Kredit har regnet på, hvor meget det reducerede rentefradrag betyder for boligejerne afhængig af, hvor stor en gæld de har og afhængig af, hvor høj en rente de betaler. Der er tale om den samlede gæld og den gennemsnitlige rente.

Ekstraudgift som følge af det reducerede rentefradrag. Reduktionen starter i 2019:

Lånstørrelse 1% 2% 3% 4% 5% 6% 1 mio. kr. - - - - - - 2 mio. kr - - - - - -1.600 3 mio. kr - - - -1.600 -4.000 -6.400 4 mio. kr - - -1.600 -4.800 -8.000 -11.200 5 mio. kr - - -4.000 -8.000 -12.000 -16.000 6 mio. kr - -1.600 -6.400 -11.200 -16.000 -20.800 7 mio. kr - -3.200 -8.800 -14.400 -20.000 -25.600 8 mio. kr - -4.800 -11.200 -17.600 -24.000 -30.400 9 mio. kr - -6.400 -13.600 -20.800 -28.000 -35.200 10 mio. kr - -8.000 -16.000 -24.000 -32.000 -40.000 11 mio. kr -800 -9.600 -18.400 -27.200 -36.000 -44.800 12 mio. kr -1.600 -11.200 -20.800 -30.400 -40.000 -49.600

Kilde: Nordea Kredit

F.eks. vil et par, der har et kort variabelt forrentet lån, typisk have en rente på ca. 0 pct., og en bidragssats på ca. 1 pct. Det giver en samlet rente på ca. 1 pct., hvis parret ikke har anden gæld ved siden af. I det tilfælde skal parret op på et realkreditlån over 10 mio. kr., før det reducerede rentefradrag får konsekvenser.

Er der tale om et fast forrentet 3 pct. lån, der igen har en bidragssats på ca. 1 pct., ligger den samlede rente på ca. 4 pct. I det tilfælde skal parret have et lån på over 2,5 mio. kr., før det reducerede rentefradrag får betydning for parrets økonomi. Har parret anden gæld ved siden af, skal den regnes med, og i det tilfælde slår det reducerede rentefradrag hurtigere igennem.

»De seneste år er renten faldet næsten vedvarende, og derfor er det kun de færreste boligejere, der har mærket det faldende fradrag. Den dag renten stiger igen, kan konsekvenserne dog blive ganske tydelige særligt i de dyre områder,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hvis man tager udgangspunkt i en familie, der har en samlet gæld på 3 mio. kr., og antager at den vægtede rente på gælden stiger til 5 pct., vil det reducerede rentefradrag gøre det 4.000 kr. dyrere om året at forrente gælden, end hvis rentefradraget ikke var blevet indført.

Det er ikke ualmindeligt med en samlet gæld på 3 eller 4 mio. kr. i København og de dyre områder. Hvis man er førstegangskøber og har behov for en 95 pct. finansiering af en familievenlig bolig, og man samtidigt har et bil- eller studielån, løber det hurtigt op i et stort beløb.

»Så er det ikke ligegyldigt, hvad rentefradraget er, selv om det i øjeblikket ikke betyder særligt meget. Den dag renten stiger, er det ikke ligegyldigt, om fradraget er på 33,6 eller 25,6 pct.,« siger Lise Nytoft Bergmann.