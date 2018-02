Renterne på flekslån presses op inden ny auktion

Også flekslånene er ramt af rentestigninger.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Renterne på flekslån er på vej op, få dage før april-auktionen sættes i gang i flere institutter.

Renterne er stadig historisk lave, men stigningen er alligevel markant og kommer efter en længere periode med rentestigninger.

I næste uge afholder realkreditinstitutterne auktion over de obligationer, der skal afløse F1-, F3- og F5-lånene fra den 1. april, og her forventes rentestigningen at slå igennem. Det er særligt den 5-årige rente, der er steget de seneste uger, men selv F3- og F1-renten har fået et lille skub op.

»Det er ikke store tal, der er tale om, man eftersom boligejerne har været vant til den ene renterekord efter den anden, vil nogle selvfølgelig mene, at det er ærgerligt,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Hvis man skal optage et F5-lån i dag med præcis fem år til næste rentetilpasning, vil renten lande på 0,43 pct. I starten af måneden lå renten på 0,27 pct. Det er i begge tilfælde inklusiv den kursskæring på 0,2 pct.point, der er ved udbetaling.

På rentetilpasningsauktioner er kursskæringen på 0,3 pct.point på alle obligationer i Nordea Kredit og altså lidt højere. For et F5-lån betyder det, at hvis alle investorer byder præcis på samme måde under auktionen, så lander F5-renten på ca. 0,45 pct. Ved auktionen i januar endte F5-renten på 0,3 pct.

»Vi har tidligere set, at renterne på auktionerne lander lidt anderledes end i det daglige marked. Det er mange milliarder kroner, der skal sælges, og det skaber en anden opmærksomhed. Men et godt gæt er, at vi ender nogenlunde på det niveau vi har nu,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Der er dog ingen grund til urolig nattesøvn, hvis man har et flekslån. Boligejere med F5-lån har trods de stigende renter alligevel udsigt til et fald i den månedlige ydelse. Da renten blev fastsat for fem år siden, endte den på 1,29 pct.

Det samme gør sig gældende for F3-renten. Her er renten -0,04 pct., hvis lånet skal optages i dag, og -0,01 pct. hvis der var auktion, og investorerne skulle byde ud dagens renteniveau.

For tre år siden endte F3-renten på 0,17 pct. Det betyder, at boligejere med F3-lån også har udsigt til et mindre rentefald, hvis renterne vel at mærke holder sig i ro den næste halvanden uge.

Boligejere med F1-lån har i øjeblikket en rente på -0,11 pct., og den ser ud til at ende i omegnen af -0,07 pct.