Bevidst skattesnyd straffes som regel med en bøde, udover at den skyldige skat skal betales med både tillæg og renter.

Snart lander årsopgørelsen for 2017, og dermed åbnes muligheden for at indberette indkomster, som Skat ikke kender til.

Det kan blive en bekostelig affære at lade være med at oplyse skattepligtig indkomst, forklarer revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

»Det hænder, at vi bliver spurgt, hvor meget det egentlig koster at snyde i skat, hvis det bliver opdaget. Svaret på det spørgsmål afhænger af mange ting, men helt grundlæggende kan vi sige, at det er dyrt,« skriver BDO i nyhedsbrevet.

Revisionsfirmaet forklarer, at ved bevidst straffesnyd skal den skyldige skat først og fremmest betales med både restskattetillæg og morarenter.

Dernæst straffes skattesnyd som udgangspunkt med en bøde på én gang af det undragede beløb, som ikke overstiger 60.000 kr., og to gange det beløb, som overstiger 60.000 kr. Der tages udgangspunkt i det undragede beløb uden restskattetillæg og morarenter.

Konkret betyder det, at hvis man har haft en gevinst på 50.000 kr. på salg af bitcoins, som man bevidst ikke har fortalt Skat om, skylder man i alt Skat 51.300 kr. ifølge BDO.

Her er prisen for at skatteunddrage på forskellige former for gevinster:

Sort løn Bitcoin-gevinst Overskud ved sommerhusudlejning Aktiegevinst Art Personlig indkomst med arbejdsmarkedsbidrag Personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag Kapitalindkomst Aktieindkomst Beløb i kr. 50.000 50.000 50.000 50.000 Skat i pct. 56,4 52,6 33,6 27 Skyldig skat i kr. 28.200 26.300 16.800 13.500 Bøde i kr. 25.000 25.000 16.000 13.000 I alt i kr. 53.200 51.300 32.800 26.500

Kilde: BDO

I ovenstående beregninger er det forudsat, at der er tale om en topskattebetaler, der er gift og bosat i en gennemsnitskommune. Vedkommende har ikke andre aktieindkomster og har negativ kapitalindkomst på mindre end 50.000 kr.

Hvis skattesnyderiet beløber sig til over 60.000 kr., stiger bødesatsen til det dobbelte.