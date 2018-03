Boliglån med renteloft på 1,5 pct. er billigere end flekslånet

Den aktuelle rente på lån med renteloft på fem år er negativ.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Lån med renteloft er nu presset så langt ned i rente, at de i mange tilfælde er billigere end flekslån. Samtidig kan lånene bruges af boligejere, der på grund af høj gæld ikke har frit valg på alle lånehylder.

RenteMax, som lånet hedder, kan nemlig bruges, selv om man har en gældsfaktor over 4, og boligen skal belånes med over 60 pct. Er man i den situation, er der nu begrænsninger for, hvilke lån man kan få.

»Med den aktuelt skarpe rente kombineret med et renteloft forventer vi et vist comeback til lånet,« siger chefanalytiker i Totalkredit Jeppe Borre.

Aktuelt er renten på Rentemax -0,17 pct. og 0,06 pct. for lån med renteloft i henholdsvis fem og 10 år. Det betyder, at lånene med renteloft konkurrerer med F-kort om at være det billigste lån.

Så meget koster det at låne 1 mio. kr.:

F-kort F3 F5 Fast 2 % RM5 RM10 Mdl. ydelse før skat 3.610 3.740 3.750 4.590 3.580 3.570 Mdl. ydelse efter skat 3.470 3.520 3.480 3.950 3.430 3.360 Mdl. afdrag 3.090 2.900 2.740 2.180 2.990 2.790 Samlet ydelse før skat* 1.119.000 1.177.000 1.210.000 1.549.000 1.133.000 1.158.000 Samlet ydelse efter skat* 1.096.000 1.138.000 1.163.000 1.425.000 1.106.000 1.121.000 Rente -0,29 -0,08 0,33 2,00 -0,17 0,06

Kilde: Totalkredit

Hvis man går efter den laveste ydelse, får man det lige nu med RenteMax. Ydelsen efter skat er 40- 110 kr. lavere end F-kort. Afdraget på F-kort er til gengæld højere. Det betyder, at F-kort samlet set er det billigste lån her og nu. Det samme gælder for afdragsfrie lån. Ydelsen på et RenteMax-lån er også lavere end på et F3- og et F5-lån.

En fordel ved RenteMax er, at der i en periode er et loft over, hvor meget renten kan stige og det giver noget budgetsikkerhed. Det 5-årige renteloft lyder på 1,5 pct., mens det 10-årige renteloft lyder på 3 pct.

»Det betyder, at man kan nyde godt af den korte lave rente, som på RenteMax ligger omkring 0-punktet, men stadig have en vis rentesikkerhed i de kommende fem år eller i det kommende årti,« siger Jeppe Borre.

Efterspørgslen efter RenteMax har i perioder været høj. For godt 10 år siden udgjorde lånet rundt regnet 20 pct. af de udbetalte lån. I 2010-2011 udgjorde RenteMax omkring 10 pct. af de udbetalte lån. I dag udgør RenteMax i omegnen af omkring 5 pct. af boligejernes samlede realkreditlån.

Ønsker man at indfri lånet før tid, f.eks. i forbindelse med en flytning, kan man gøre det til kurs 100 i forbindelse med refinansiering, som er i henholdsvis 2023 og 2028 for det 5- og 10-årige renteloft.

»I den mellemliggende periode kan kursen være over og under 100, og det er derfor optimalt at have en tidshorisont, som matcher længden på rentelofterne,« understreger Jeppe Borre.

Kursfølsomheden på obligationerne er højere end på F-kort, men langt fra lige så høj som på de fast forrentede lån. Samtidig kan man indfri lånet med det 10-årige renteloft til maksimalt kurs 105.