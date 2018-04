Kursfesten fortsætter: 2 pct. lånet er tæt på at lukke

Drømmekurser på de mest populære boliglån.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Kurserne på boligobligationerne er nu så høje, at det 30-årige 2 pct. lån med afdrag er tæt på at lukke. Det sker, når kursen runder 100. Mandag er kursen 99,5.

Udviklingen betyder, at Danmarkshistoriens billigste 30-årige lån, 1,5 pct. lånet, for alvor er i spil med en kurs tæt på 96.

Rentefaldet er godt både for boligkøbere og eksisterende boligejere, understreger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

»1,5 pct. lånet er en oplagt mulighed for boligejere, der afdrager på deres gæld, og som i dag har en rente på 3 pct. eller derover,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Konsekvenser af låneomlægning fra 3 til 1,5 pct. lån:

Låntype Mdl. ydelse efter skat Afdrag Restgæld 3,0 pct. 3.940 1.910 1.000.000 1,5 pct. 3.860 2.570 1.070.000 Forskel 80 660 70.000

Kilde: Nordea Kredit

Det er dog ikke et markant ydelsesfald, man skal gå efter. Ydelsen falder kun 80 kr. om måneden. Til gengæld afdrager man 660 kr. mere hver måned og får langt bedre konverteringsmuligheder, når renten stiger igen. Ulempen er, at restgælden stiger med 70.000 kr., og at der går 7-8 år, før man er sikker på at høste en gevinst ved konverteringen.

Det regnestykke gælder dog kun, hvis renten fortsætter med at falde, og man skal indfri sit lån. Bliver renten på det nuværende niveau, vil der kun gå godt to år, før konverteringen er tjent hjem, og stiger renten, går det endnu hurtigere.

Det bliver også nemmere at blive kreditgodkendt. En gennemsnitsfamilie kan i dag blive godkendt til at købe en bolig, hvis de er i stand til at betale en månedlig ydelse på 7.300 kr. I februar ville det give adgang til en bolig til 2 mio. kr. I dag kan familien låne 67.000 kr. mere og dermed købe en bolig til 2.067.000 kr.

»Når renten er lav, kan man optage et større lån, uden at man af den grund skal have flere penge op af lommen,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Rentefald er normalt med til at presse boligpriserne op.

»Når flere kan kreditgodkendes, er der også flere, der gerne vil købe bolig. Og når antallet af købere stiger, ved sælgerne godt, at de står i en god forhandlingsposition. Det får priserne til at stige,« mener Lise Nytoft Bergmann.

I Realkredit Danmark opfordrer man fortsat kunderne til at vælge 2 pct. lånet. Det skyldes ifølge cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig, at obligationsserien bag 1,5 pct. lånet stadig er så lille, at det kan give skuffende kurser, hvis lånet skal indfries i utide.

Også 2 pct. lånet uden afdrag er i en attraktiv kurs tæt på 98.