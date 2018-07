Historisk rentefald: Nordea lukker 2 pct. lånet

1,5 pct. lånet er nu eneste mulighed, hvis man vil have et 30-årigt lån med afdrag.

De lange boligrenter er faldet til et historisk lavpunkt. Kursen på det 30-årige 2 pct. lån har nu rundet 100 hos Nordea Kredit, og det betyder, at det ikke længere er muligt at få det populære lån i realkreditinstituttet. Til gengæld ligger 1,5 pct. lånet nu i en meget attraktiv kurs på 96.

»Det er utroligt, at vi endnu engang står med en renterekord, også selv om de seneste ni et halvt års næsten vedvarende rentefald har lært os, at alt kan ske på rentemarkederne,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Det 30-årige 2 pct. lån med afdrag har to gange før været lukket for udstedelse. I december 2017 og igen i januar 2018 var kursen i en kort periode over 100. Det er således ikke første gang, at boligejerne ikke er i stand til at få et lån i serien.

Boligejere, der skal bruge et nyt realkreditlån, bør ikke bekymre sig om lukningen. Alle fire realkreditinstitutter har nemlig allerede åbnet et 30-årigt 1,5 pct. lån med afdrag som erstatning for det 30-årige 2 pct. lån. Kursen på det nye 30-årige 1,5 pct. lån er steget og ligger i et meget attraktivt niveau på 96.

Rentefaldet og det nye 30-årige 1,5 pct. lån gør det både billigere og nemmere for nye boligkøbere at blive kreditgodkendt. Samtidigt giver 1,5 pct. lånet allerede eksisterende boligejere med fast forrentede lån med en rente på 3 pct. eller derover gode muligheder for at konvertere.

»Vi anbefaler, at alle boligejere der har et fast forrentet boliglån med en rente på 3 pct. eller derover kontakter deres bank og får regnet på en omlægning. Der kan være mange penge at spare, ikke mindst hvis renten på et tidspunkt begynder at stige igen,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Gennemsnitskursen på det 30-årige 2 pct. lån endte på 100,03 i fredags, og det betyder, at lånet er lukket for udstedelse i Nordea Kredit. I de øvrige realkreditinstitutter ligger kursen også omkring 100. Når gennemsnitskursen er over 100, må realkreditinstitutterne ikke længere udstede nye lånetilbud i serien.

Boligejere, der allerede har sikret sig et lånetilbud, kan stadig få det udbetalt.