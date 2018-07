Nye regler: Udlej din bolig og få skatterabat

Det er højsæson for udlejning via Airbnb, og der er gode skattenyheder.

Det er blevet langt mere attraktivt at udleje sin private bolig via Airbnb eller andre udlejningstjenester. Nye regler betyder, at man har et bundfradrag, hvis man udlejer sin bolig i kort tid, og indtægterne vel at mærke indberettes af en anden end en selv.

Reglerne betyder, at man kun beskattes af 60 pct. af den resterende lejeindtægt, og det vil for langt de fleste korttidsudlejere give en meget lav skatteprocent, viser beregninger fra Nordea Kredit.



»Udlejerne kan allerede i dag benytte sig af de nye regler. I langt de fleste tilfælde opnår udlejer en meget lav beskatningsprocent og kan derfor stikke størstedelen af lejeindtægten direkte i lommen,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Sådan ser skatteregnskabet ud ved udlejning af helårsbolig til 500 kr./døgn efter servicegebyr mv.:





30 dage 70 dage Lejeindtægt 15.000 35.000 Bundfradrag 28.000 28.000 Efter bundfradrag 0 7.000 Til beskatning 0 4.200 Skattebetaling* 0 1.600 Indtægt efter skat 15.000 33.400 Beskatningsprocent 0 4,5

Kilde: Nordea Kredit



Hvis man udlejer sin bolig for 500 kr. i døgnet efter et eventuelt servicegebyr til f.eks. Airbnb, ligger indtjeningen på 15.000 kr. om året, hvis boligen udlejes 30 dage om året. Da lejeindtægten er mindre end bundfradraget på de 28.000 kr., skal der ikke betales skat af udlejningen.

Nye regler for korttidsudlejning Reglerne er en del af en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre fra maj 2018.



Reglerne er endnu ikke udmøntet i lov, men Skatteministeriet har tilkendegivet, at der vil blive fremlagt et lovforslag umiddelbart efter Folketingets åbning i oktober 2018.



Aftalen gælder dog allerede fra 2018, hvor brugerne af de deleøkonomiske tjenester frit kan vælge mellem de gamle og de nye regler.



Efter de gamle regler har udlejer et bundfradrag på 24.000 kr. eller 1,33 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Alle lejeindtægter over bundfradraget beskattes, og ikke kun de 60 pct., som de nye regler foreskriver. I de fleste tilfælde vil det derfor være mere fordelagtigt for udlejer at benytte sig af de nye regler.



Efter de nye regler har udlejer et bundfradrag på 28.000 kr. ved kortidsudlejning af helårsboliger, hvis der sker indberetning via tredjepart. Indberettes indtægterne ikke via tredjepart, ligger bundfradraget på 11.000 kr.



Airbnb indberetter lejernes indtægter fra og med 2019.



Udlejes boligen i stedet 70 dage om året til 500 kr. i døgnet, ligger indtjeningen på 35.000 kr. om året, og det betyder, at udlejer bliver skattepligtig af 7.000 kr., der medregnes i den skattepligtige indkomst. Har udlejer positiv kapitalindkomst, medfører det en regning på ca. 1.600 kr. i skat. Det betyder, at udlejer kan beholde 33.400 kr. ud af lejeindtægten på de 35.000 kr. efter skat. Det svarer til en beskatningsprocent på 4,5 pct.

»Der kan være mange holdninger til deleøkonomi fra både naboer og hotelbranchen, men for den enkelte udlejer er det en fin mulighed. I de fleste tilfælde er der arbejde forbundet med udlejningen, men har man tid og lyst, kan der også være gode penge at tjene,« mener Lise Nytoft Bergmann.



Sådan ser skatteregnskabet ud ved udlejning af helårsbolig til 1.000 kr./døgn efter servicegebyr mv.:



30 dage 70 dage Lejeindtægt 30.000 70.000 Bundfradrag 28.000 28.000 Efter bundfradrag 2.000 42.000 Til beskatning 1.200 25.200 Skattebetaling* 450 9.500 Indtægt efter skat 29.550 60.500 Beskatningsprocent 1,5 13,6

Kilde: Nordea Kredit

De nye regler betyder, at der er kommet klarere regler for omfanget. Fremover har borgerne ret til at korttidsudleje deres egen helårsbolig i op til 70 dage om året. Den enkelte kommune kan dog beslutte, at borgene kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til 100 dage om året.

Hvis udlejning ikke kun sker gennem tredjepart, som foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til 30 dage årligt.



»Fordelen ved de nye regler er, at de er enklere og nemmere at forstå end de hidtidige. Efter de gamle regler kunne boligejerne vælge mellem forskellige fradragsmuligheder, og de skulle have lommeregneren frem for at finde ud af, hvilken metode, der var mest gunstig,« mener Lise Nytoft Bergmann.

Ulempen er, at alle boligejere nu beskattes ens. Boligejere med dyre boliger får således ikke længere et højere fradrag end boligejere med billigere boliger.

De nye regler er ikke formelt vedtaget endnu, men der er flertal for dem, og de gælder allerede nu.