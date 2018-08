Flere kunder vinder over Bilka i omstridt iPhone-sag

Flere utilfredse kunder har indgået forlig med Bilka i omdiskuteret iPhone-sag. Men Bilka fastholder, at kunderne handlede i ond tro.

En ny afgørelse i Forbrugerklagenævnet har fået Bilka til at indgå forlig med endnu en række utilfredse kunder i en omstridt iPhone-sag, hvor Bilka aflyste handler med op til 100 iPhones, fordi supermarkedsgiganten ved en fejl solgte dem for billigt.

Det viser aktindsigter, som Finans har fået udleveret fra Forbrugerklagenævnet. Kunderne har enten fået lov til at købe deres iPhone 8 til den lave pris eller fået udbetalt en erstatning.

Salling Group, der ejer Bilka, fastholder stadig, at der var tale om en urealistisk lav pris, som kunderne selv burde have opfanget, da de købte deres iPhones.

»Vi mener fortsat, at der var tale om en åbenlys prisfejl. Størstedelen af de berørte kunder valgte da også at acceptere, at vi annullerede deres ordre som følge af fejlen,« siger Kasper Reggelsen, der er presseansvarlig hos Salling Group.

Forbrugerklagenævnet Her kan du klage over en vare eller tjenesteydelse, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.

Du har kun ret til at klage, hvis din varer har kostet mere end 1.000 kr.

Det koster 400 kr. at indbringe en klage til Forbrugerklagenævnet, men hvis der er medhold i klagen, får du pengene tilbage.

Sagen startede tilbage i november 2017, da en række kunder købte en iPhone 8 til 4.323 kr. på Bilkas hjemmeside. Men prisen var ifølge Bilka en it-fejl, da telefonen i virkeligheden kostede 6.186 kr.

Bilka valgte derfor at annullere alle kundernes ordre med den begrundelse, at prisen var så åbenlyst lav, at kunderne på købstidspunktet måtte have handlet i ond tro.

Flere af Bilka-kunderne valgte efterfølgende at klage til Center for Klageløsning. I begyndelsen af 2018 indgik Bilka forlig med ni af kunderne, som fik lov til at beholde deres iPhones.

Otte andre kunder fik ikke lov til at beholde deres iPhones og valgte derfor at sende deres klage videre til Forbrugerklagenævnet.

Nu er den første klage blevet afgjort, og sejren gik til den utilfredse kunde.

»I dette ene tilfælde nåede et snævert flertal i Forbrugerklagenævnet til en anden konklusion end os, og den afgørelse tager vi selvfølgelig til efterretning,« siger Kasper Reggelsen.

På baggrund af denne afgørelse har Salling Group nu valgt at indgå forlig med størstedelen af de resterende kunder, som valgte at sende klagen helt op til Forbrugerklagenævnet. En sidste Bilka-kunde venter stadig på at få sin klagesag afgjort.

Hos Forbrugerrådet Tænk er man glad for, at næsten alle klagende kunder har fået medhold.

»Det glæder os, såfremt forbrugerne har fået en tilfredsstillende afgørelse. Vi har fulgt sagen og mente fra begyndelsen, at kunderne havde en sag, og at der i dette tilfælde ikke var tale om en åbenlys prisfejl,« siger Paula Brammann, juridisk konsulent hos Forbrugerrådet Tænk.

En afgørende faktor for de utilfredse kunder har været, at samme iPhone-model blev solgt endnu billigere i et Bilka-varehus i Herning, en uge inden at kunderne kunne købe iPhonen på Bilkas hjemmeside til 4.232 kr.

Derudover mente medlemmer af Forbrugerklagenævnet, at der lige nu er så stor variation i priserne på elektronikmarkedet, at den lave pris ikke kan regnes for usandsynlig.