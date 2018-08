Nu koster et hus i gennemsnit over 2 mio. kr. - se hvor meget det koster i din kommune

Et hus i Danmark rammer for første gang nogensinde en gennemsnitspris på 2 mio. kr. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Boligejere skal for første gang nogensinde punge ud med i gennemsnit 2 mio. kr., hvis de vil købe et hus i Danmark. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk.

»Den gennemsnitlige pris på et hus steg fra 2012 til 2017 med mere end 20 procent, så prisen nu er mere end to millioner kroner,« siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

2.024.597 mio. kr. Det er den eksakte gennemsnitspris, som en boligejer måtte smide efter et hus i Danmark i 2017.

Birgit Daetz pointerer dog, at der gemmer sig store forskelle bag landsgennemsnittet. For vil du købe et hus på Frederiksberg, så får du kun en femtedel hus for de 2 mio. kr. Her koster et hus nemlig 10. mio. kr. Omvendt kan du få næsten tre boliger for 2 mio. kr., hvis du køber din bolig på Ærø, hvor den gennemsnitlige salgspris er helt nede på 700.000 kr.

Udover Frederiksberg, så finder huskøbere de dyreste gennemsnitspriser i Gentofte og Lyngby-Taarbæk, mens man udover Ærø skal kigge mod Lolland og Langeland, hvis man er ude efter de billigste gennemsnitspriser på huse.

Er man på udkig efter et hus, hvor salgsprisen stemmer nogenlunde overens med landsgennemsnittet på de 2 mio. kr., så skal man som boligkøber søge mod Gribskov, Lejre, Odder eller Ringsted.

Landsgennemsnittet er steget siden 2011, og for boligkøbere er der desværre ikke udsyn til, at den udvikling vil vende.

»Ser vi på tal for første halvår af 2018, er gennemsnitsprisen allerede steget med cirka 75.000 kroner i forhold til sidste år. Senest så vi i årets syvende måned, at kvadratmeterprisen for første gang i 2010’erne rundede 14.000 kroner, så gennemsnitsprisen på huse vil stige yderligere,« siger Birgit Daetz.

I 37 kommuner ligger huspriserne over landsgennemsnittet, mens man i 61 kommuner har gennemsnitlige huspriser, som ligger under de 2 mio. kr.