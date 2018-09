Skær 10 år af boliggælden for 1.300 kr. om måneden

For hver million man låner, kan man spare 142.000 kr. ved at forkorte løbetiden til 20 år.

Når kurserne stiger på boliglån med fast rente, er der størst fokus på de 30-årige lån. Men det er måske en dårlig idé, for når kurserne på obligationerne bag 10- og 20-årige lån også er tæt på 100, har boligejerne en gylden mulighed for at spare penge.



For bare 1.300 kr. ekstra om måneden efter skat kan man skære 10 år af restløbetiden på et lån på 1 mio. kr. Samtidig skal man betale 142.000 kr. færre tilbage, viser tal fra Nordea kredit.



»Når de 10- og 20-årige lån er tæt på kurs 100, er de et oplagt alternativ. Det gælder ikke mindst for de modne boligejere, der gerne vil banke noget gæld af, inden de går på pension, og som samtidig sætter pris på en vis sikkerhed mod udsving i renten,« siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Så meget koster et lån på 1 mio. kr.:





10-årigt 0,5%-lån 20-årigt 1,5%-lån 30-årigt 2%-lån Månedlig ydelse efter skat 9.110 kr. 4.930 kr. 3.610 kr. Månedlig afdrag 8.430 kr. 3.690 kr. 2.090 kr. Samlet tilbagebetaling 1.079.000 kr. 1.189.000 kr. 1.331.000 kr.

Kilde: Nordea Kredit

Det 20-årige 1,5 pct. lån handles i øjeblikket omkring kurs 99,5, og det er tæt på det højeste niveau nogensinde. Kun en kort overgang i slutningen af 2017 og igen i starten af juni 2018 har kursen været højere end nu. Stort set det samme kan siges om det 10-årige 0,5 pct. lån, der handles tæt på de højeste kurser i 2018, om kursen stadig er en smule under slutningen af 2017.

De 10- og 20-årige lån henvender sig til boligejere, der har råderum i budgettet. Det koster at gå fra en løbetid på 30 år til 10- eller 20 år. Jo længere ned man går i løbetid, desto mere stiger ydelsen.

Hvis man tager udgangspunkt i et 30-årigt lån, ligger den samlede tilbagebetaling efter skat over hele lånets løbetid på 1.331.000 kr. Går man ned på en 20-årig løbetid, er den samlede tilbagebetaling 1.189.000 kr. og ved et 10-årigt lån 1.079.000 kr. Det betyder, at man kan spare 142.000 kr. ved at gå fra et 30-årigt lån til et 20-årigt lån og 252.000 kr., hvis man går ned på et 10-årigt.



»Mange modne boligejere har råd til at skrue på løbetiden, og i nogle tilfælde kan det være en bedre løsning end at have pengene i banken. Der får man stort set ingen renter, og hvis man sætter sparepengene i aktier, er man ikke sikker på det langsigtede resultat. Derfor kan det være fornuftig også at tænke boliglånet ind i sin opsparing,« mener Lise Nytoft Bergmann.

50 pct. af Nordea Kredits kunder, der vælger lån med kort løbetid, er mellem 50 og 70 år. Til gengæld er det kun 10 pct. af dem, der er over 70 år. Det giver god mening, mener Lise Nytoft Bergmann.



»Når man er ung, har man ofte gæld ved siden af realkreditlånet, og da realkreditlån har den laveste rente, bør man få den anden gæld ud af verden, inden man begynder at tænke i kortere løbetid. En stor del af de ældre boligejere er et sted i deres liv, hvor det drejer sig om at spare ned, frem for at spare op,« siger Lise Nytoft Bergmann.