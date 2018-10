Rekordlav rente på populært boliglån

Renterne på lån med variabel rente er fortsat negative.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Man skulle ikke tro, at det var muligt, men boligrenterne bliver ved med at falde. Renten på F3-lån og nedefter er negativ og det nye populære boliglån med et halvt år mellem rentetilpasningerne ligger i et rekordlavt renteniveau.

I Nykredit/Totalkredit går lånet under navnet F-kort. Det har overhalet F1-lånet i popularitet og står nu for hver 10. lånetilbud i Totalkredit. Der er F-kort lån for mere end 60 mia. kr. Dermed overgår det trods kun fire års levetid F1-lånet. Der er F1-lån for mindre end 40 mia. kr. i Totalkredit.

Hvis F-kort-lånet skulle rentereguleres i dag, ville renten på det billigste blive -0,29 pct. Det er lavere end den nuværende rente. Det får nye låntagere dog ikke umiddelbart glæde af, da renten fastsættes automatisk hvert år i december og juni. Dermed gælder den for et halvt år ad gangen.

Der er i alt fire obligationer bag F-kort i Totalkredit. De har alle forskellige renter afhængig af, hvornår boligejeren har optaget lånet. Er lånet optaget i 2014 til begyndelsen af 2015 samt mellem sommeren 2017 til sommeren 2018, har man lånet med den aktuelt laveste rente på -0,29 pct.

De øvrige tre renter lyder på hhv. 0,15, -0,20 og -0,25 pct.. Optager man et nyt F-kort i dag, bliver det i øjeblikket udbetalt i sidstnævnte på -0,25 pct.

Mange kunder i Totalkredit skal snart have refinansieret deres F1, F3 og F5-lån. Boligejere med F3-lån har igen udsigt til at få negativ rente.

»Det er F1, F3 og F5, som blinker på radaren i disse uger med opsigelsesfrist ved udgangen af oktober. Men det er bemærkelsesværdigt, at Cita-renten, som ligger til grund for renten på F-kort, fortsætter sit lave niveau og tilmed er trykket yderligere ned de seneste uger,« mener chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

Renterne på de variabelt forrentede boliglån bliver især holdt nede af Den Europæiske Centralbanks pengepolitik. Det betyder også, at renterne ligger og svinger indenfor et ret snævert interval. Så at et mindre rentefald kan være under opsejling, er alene på baggrund af et par basispunkters fald og langt fra et udtryk for et nyt stort dyk i renterne.

ECB står overfor at afslutte opkøbsprogrammet til årsskiftet og varmer således op til den første renteforhøjelse i denne ombæring. Totalkredit forventer, at renteforhøjelsen kommer i september næste år, og at renterne på F-kort gradvist vil følge med op.