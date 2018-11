Julehandlen kickstartes i denne uge med slagtilbud i butikker og onlinehandel. En del danskere har ifølge nye tal afventet med forbrug frem til den handelsdag.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Denne uges globale handelsdag - black friday - kan igen i år blive en af allerstørste i dansk detailhandel. Flere i branchen peger dog på, at salgsfænomenet med tilbud på stribe kan toppe i år - i hvert fald når det gælder de fysiske butikker. Dele af en presset detailhandel har nemlig svært ved fortsat at dykke priserne for at være med i kampen.

Black friday er en af flere handelsdage, hvor mange kæder, onlineforretninger og butikker lancerer varer på slagtilbud. Lige fra de velkendte sommerudsalg til bl.a. nye globale tiltag som singles day og cyber monday. Men ifølge Jens Birkeholm, direktør i Dansk Detail, kan tingene vende:

»Black friday fylder fortsat meget i eksempelvis USA, men det salg driver mere over mod online og flere står af tilbudsræset. Black friday er bestemt meget vigtig som et startskud til julehandlen for mange i detailhandlen. Men der kan også ses en modtrend.«

Han peger på, at især små aktører i detailhandlen har svært ved i deres indkøb som store kæder at lægge gode slagtilbud ind til black friday.

»Flere mindre føler sig dog pressede til at gå med for at få noget omsætning. Også selv om de ikke tjener så meget på det. Men der kommer flere mærker og butikker, som ikke vil være med i et tilbudsræs. Omvendt bruger de gerne et nej til tendensen som et tiltag for markering af egen virksomhed,« mener Jens Birkeholm.

En af dem er Kvickly under Coop. Supermarkedskæden har netop meddelt, at den frem for black friday-tilbud den fredag vil lade forbrugerne i butikkerne donere penge til velgørenhed.

Dansk Erhverv forudser i en prognose en samlet rekordhøj, dansk julehandel i år. Men organisationens markedsdirektør Henrik Hyltoft peger samtidig på, at salget af julegaver begynder tidligere end før – udløst af nok især black friday i november. I 2012 lå 12 pct. af julens mersalg i denne måned, mens tallet var 30 pct. i fjor.

Hos en række aktører i dansk detailhandel, som Finans har talt med, vægter den amerikanske handelsdag derfor højt. Også selvom den reelt kan betyde mindre handel i december, da en del danskere angiveligt køber julegaver allerede nu på tilbud.

»Julehandlen kickstartes af black friday, og dermed begynder julen tidligere for mange forbrugere,« siger økonomidirektør Peter Fabricius fra Magasin du Nord med syv, danske stormagasiner.

Samme melding kommer fra Tøjeksperten, der har herrebutikker rundt om i hele landet.

»November er typisk kendetegnet ved, at folk venter på black friday sidst på måneden – og det er da også tilfældet i år. Dagene omkring black friday er som med julehandlen rigtig gode handelsdage. Det er en utrolig vigtig periode for butikkerne,« siger kædens direktør Simon Würtz.

Julehandlen kickstartes af black friday, og dermed begynder julen tidligere for mange forbrugere. Peter Fabricius, økonomidirektør i Magasin du Nord

Op til weekenden kom nye tal for danskernes brug af dankortet i oktober. De viste et faldende forbrug. Det skaber en vis forundring hos økonomer vurderet ud fra den samlede, danske økonomi.

Cheføkonom Jes Asmussen i Handelsbanken peger dog på, at faldet måske skyldes, at forbrugerne var afventende i oktober med udsigt til netop black friday her i november.

»Det er ganske vist ikke noget, der for alvor viste sig i tallene sidste år, men i takt med at black friday bliver et større og større fænomen herhjemme, kan det bestemt ikke udelukkes, at det begynder at have en påvirkning af sæsonmønstret i vores forbrug,« skriver han i en analyse.