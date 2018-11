En stor del af danskernes julehandel foregår online. 12 offentlige aktører er netop gået sammen om fem, korte råd, der kan hjælpe dig til ikke at blive snydt, når du handler på nettet. Få de gode råd her.

Snart gløder internettet og pakkeposten får travlt, når den globale handelsdag black friday skyder julehandlen i gang.

Men det er ikke kun til black friday, at danskerne handler på nettet.

Ifølge tal fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) handler vi hvert år for over 100 mia. kr. online, og selvom langt de fleste handler går godt, ender flere af os hvert år i dyre abonnementsfælder eller med falske kopivarer og farlige produkter, som er ulovlige.

Derfor er 12 myndigheder og offentlige institutioner netop gået sammen om konceptet »Nethandel #heltsikkert«.

Om »Nethandel #heltsikkert« 12 myndigheder og offentlige institutioner har samlet en række gode råd til forbrugerne, når de handler på nettet

De 12 aktører er Det Kriminalpræventive Råd, Digitaliseringsstyrelsen, Forbruger Europa, Forbrugerombudsmanden, Fødevarestyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Rigspolitiet, Sikkerhedestyrelsen, Skattestyrelen og Toldstyrelsen Kilde: www.forbrug.dk

Konceptet samler en række gode råd om, hvad man som forbruger selv kan gøre for at undgå at blive snydt på nettet samt, hvordan man forholder sig, hvis man har været udsat for onlinesvindel. Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Med »Nethandel #heltsikkert« håber vi at få danskerne til at bruge lidt ekstra tid på at tænke sig om, når de handler på nettet. Det kan være svært lige at stoppe op, fordi det er så nemt at træffe et hurtigt valg, og tilmed kan man være blevet forblændet af et godt tilbud. Man skal ikke afholde sig fra at handle på nettet, man skal bare have sin sunde fornuft med,« siger Mette Rose Skaksen, som er vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hun understreger dog, at det generelt set er sikkert at handle på nettet til trods for, at der hvert år er flere, som bliver snydt.

Og derfor er det vigtigt at være opmærksom, når man klikker julegaver eller lækkert tøj hjem.

Aktørernes 5 råd, når du handler online:

Vær varsom med at handle i netbutikken, hvis den sælger dyre mærkevarer til alt for lave priser, har dårligt, maskinoversat sprog eller hvis priserne er skæve. Eksempelvis hvis en vare koster 517,97 kr.

Tjek, hvem der står bag netbutikken. Netbutikkerne i EU skal oplyse navn, adresse, mail og evt. telefonnummer. Selvom webadressen slutter med .dk, kan den høre hjemme i et land uden for EU, og så kan det blive sværere for dig at få hjælp, hvis noget går galt under eller efter handlen.

Tjek, hvor varen bliver sendt fra. Selvom netbutikken ligger i EU, kan varen blive sendt fra et land uden for EU, og så kan der komme told og moms oven i prisen. Læs derfor leveringsbetingelserne igennem, inden du godkender købet.

Det er mest sikkert at betale med kreditkort, hvis du indtaster kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. På den måde vil banken i mange tilfælde kunne tilbageføre dine penge, hvis f.eks. varen ikke dukker op eller der bliver trukket for mange penge. Køber du med såkaldt totrins-godkendelse, hvor du eksempelvis modtager en kode via sms, som skal bruges, før handlen gennemføres, er det en ekstra sikkerhed.

Spørgeskemaer, prøvepakker og konkurrencer på nettet kan dække over fup og snyd. Læs altid det med småt, før du deltager i en konkurrence eller takker ja til et godt tilbud.

Ifølge en rapport fra Det Kriminalpræventive Råd og Københavns Universitet var omkring 44.000 danskere været udsat for online-bedrageri i 2017, hvilket næsten er en fordobling sammenlignet med blot tre år tidligere.