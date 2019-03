Flere ledere end slagteriarbejdere anerkendes som nedslidte

Kun 15 slagteriarbejdere er kommet på den omstridte seniorførtidspensionsordning.

Slagteriarbejdere skulle have et af landets hårdeste job. Alligevel er kun 15 medlemmer af fagforeningen NNF kommet på ordningen, der var tænkt som redningskrans for nedslidte.

Til gengæld har f.eks. 38 ledere og 26 akademikere fået såkaldt seniorførtidspension i 2014-2018.

Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. I alt har 1.458 personer fået seniorførtidspension.

Tallene overrasker mildt sagt slagteriarbejdernes formand, Ole Wehlast.

»Jeg skal ikke udtale mig om andre faggrupper, men 15 NNF’ere er meget lidt. Over halvdelen af mine medlemmer spiser piller hver dag for at gå på arbejde,« siger han.

Ifølge en undersøgelse fra NNF må 58 pct. af medlemmerne tage smertestillende medicin dagligt eller ofte søge læge for at klare jobbet.

Tal fra ministeriet viser samtidig, at kun 11 pct. går fra job til seniorførtidspension. Resten var på ordninger som sygedagpenge, fleksjob eller jobafklaring året før seniorførtidspension.

»Det viser med al tydelighed behovet for en ny ordning, hvor slagteriarbejdere og andre kan trække sig værdigt tilbage, inden de bliver for syge til ordentlige pensionistår,« siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S).

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) hæfter sig ved, at fagforeningerne 3F og FOA, der tæller mange ufaglærte og kortuddannede, trods alt tegner sig for mere end 30 pct. af dem, der har fået seniorførtidspension.

Han understreger, at hårdt fysisk arbejde ikke er det eneste, man kan blive nedslidt af.

»Det er vigtigt ikke kun at fokusere på fortidens - men på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Stress og meget andet kan være lige så alvorligt som hårdt fysisk arbejde,« siger han.

På Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning ser overlæge Ole Carstensen stadigt flere patienter, der bukker under for den psykiske belastning på jobbet.

»Vi ser socialrådgivere, skolelærere og sygeplejersker, som ikke magter mere. Nedslidning skal defineres langt mere nuanceret end slidgigt og ødelagte knæ,« siger han, der er formand for Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin.