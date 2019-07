Ifølge forsker har op mod 200.000 aktionærer forladt aktiemarkedet siden finanskrisen uden at vende tilbage. Og bankernes kontantkonti bugner.

Voldsomme tab på aktiemarkedet gør private investorer mindre risikovillige selv flere år efter tabene. Mens andres tab på aktier kun har marginal påvirkning, får egne aktiechok investorer til at sælge ud af deres aktier.

Det viser ny dansk forskning baseret på de flere end 108.000 aktionærer i de otte børsnoterede danske banker, der gik ned i perioden 2008-2012.

»Den personlige erfaring påvirker deres vilje til at tage risiko flere år efter. Og effekten er ret signifikant. Dermed går de glip af afkastmuligheder. Og hvis man tager de makroøkonomiske briller på, koster det os også som samfund,« siger professor Kasper Meisner Nielsen, CBS.

Han siger, at noget tyder på at den manglende risikovillighed holder ved.

»Op mod 200.000 private aktionærer har forladt markedet siden 2007. Og intet tyder på, at eksempelvis den nye aktiesparekonto er nok til at lokke dem tilbage,« siger Kasper Meisner Nielsen.

Forskningen, der er udført sammen med professor Steffen Andersen, CBS, og Tobin Hanspal, Goethe Universitetet i Frankfurt, fokuserer på investorer, der har arvet aktier, efter at deres bankaktier har tabt værdien. Et år efter at have arvet har disse investorer i gennemsnit nedbragt deres risikable aktiver med over 36 pct.

Investorer med samme økonomiske forhold, men uden et bankkrak i bagagen, fastholder derimod stort set deres risiko.

Godt 40 pct. af alle private aktionærer, 1,2 mio. i 2006, ejede kun bankaktier før finanskrisen.



Forskningen er offentliggjort i det ansete tidsskrift Journal of Financial Economics.

Dansk Aktionærforening forsøger at uddanne sine medlemmer om risikoen på et aktiemarked, hvor risikoen for en brat nedtur efter et langvarigt opsving må forventes at være stigende.

»Jeg kan godt frygte, at mange nyere investorer, der kun har oplevet fremgangen de seneste otte-ni år, vil blive skræmt ved et kraftigt kursfald, og at det kan betyde en flugt fra aktiemarkedet,« siger direktør Mikael Bak.

Han minder om, at det dog netop er i krisetider, at der er gode investeringer at gøre.

Kasper Meisner Nielsen vil ikke gætte på, hvordan de private aktionærer vil reagere ved et kraftigt konjunkturskifte.