Perfekt timing: Kurserne på 1 pct. lånet stiger igen

De danske realkreditobligationer er meget følsomme over for bevægelser på de udenlandske finansmarkeder.

Efter en mindre nedtur er kurserne på de populære 1 pct. lån på vej op i attraktive niveauer igen. Kurs comeback’et kommer på et perfekt tidspunkt, fordi boligejere i stor stil er ved at lægge lån om.

I realkreditinstitutterne regner man med en historisk stor konverteringsbølge. Det ventes, at lån for op mod 200 mia. kr. vil blive lagt om. Boligejerne er fristede af de nye 1 pct. lån, og jo højere kurserne er på dem, desto flere kan komme med i konverteringsbølgen.

Selv for boligejere med 2 pct. lån kan en omlægning give mening.

Ugen begyndte med en nedtur, og 1 pct. lånet med afdrag var under kurs 97. Lånet uden afdrag var på et tidspunkt tæt på kurs 95, der. Torsdag rettede kurserne sig. 1 pct. lånet uden afdrag ligger nu i 96,5.

»Denne uges kursstigning er god timing i forhold til opsigelsesfristen ved udgangen af måneden. Men i samme åndedrag har det været en lige så elendig timing med kursfald fra 99 til 97 i de første to uger af juli,« siger chefanalytiker i Totalkredit, Jeppe Borre.

De lange danske realkreditobligationer er ekstremt følsomme for, hvad der sker på de globale markeder, mener han.

»Udover at kurssikre lånet kan boligejerne ikke gøre en pind andet end at læne sig tilbage og iagttage, hvordan muligheden og vilkårene konstant ændrer sig,« siger Jeppe Borre.

Kursændringer på et par kurspoint får ikke konverteringsbølgen til at ændre karakter i voldsom grad.

»Det kan for visse boligejere være tungen på vægtskålen, men der skal mere til, før konverteringsbølgen for alvor bremser op eller for den sags skyld får potentiale til at vokse til over 200 mia. kr. Lige nu er vores forventning en bølge på omkring 180 mia. kr.,« siger Jeppe Borre.

Alle realkreditinstitutter anbefaler generelt deres kunder til at kurssikre det nye lån, når de opsiger det gamle. Det sker ikke i forventning om, at kurserne vil falde, men mere for at undgå kedelige overraskelser.

»Vi har tidligere set det gå fra slemt til værre med kursfald på 4 kurspoint for halvandet år siden og 8-9 kurspoint for fire år siden. Hvis man rammer ind i et kursdyk og ikke har sikret sin kurs, så kan det gøre rigtig, rigtig ondt,« siger Jeppe Borre.

For boligejere, som overvejer en konvertering, men af den ene eller anden grund ikke når det til fristen i juli, kommer der en ny frist om tre måneder.