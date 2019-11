De glemte boligejere skal betale skat tre år tilbage

Nye regler betyder, at Skatte- og Vurderingsstyrelsen vil bruge en tre års frist frem for en 10 års frist.

De 1.200 boligejere, der er glemt i skattesystemet og har betalt for lidt boligskat i flere år, får nu besked på at betale den tre år tilbage.

De, der har forsøgt at gøre Skattestyrelsen opmærksom på det, slipper til gengæld gratis.

Det er resultatet af et bredt forlig i Folketinget.

»Det er en god og balanceret løsning, vi er blevet enige om på tværs af Folketingets partier. Den tager hensyn til boligejerne, mens vi sætter en streg under, at alle selvfølgelig skal betale den korrekte skat. Samtidig er jeg glad for, at de berørte boligejere kan få vished,« siger skatteminister Morten Bødskov.

De såkaldte ”nulskattesager” drejer sig om, at ejerne af ca. 1.200 ejendomme i en årrække har betalt for lidt i ejendomsværdiskat på grund af fejl i vurderingen af deres ejendom.

I den forbindelse fastslog Skatteforvaltningen, at boligejerne skulle opkræves ejendomsværdiskat i op til 10 år. Sådan har reglerne været hidtil, men nu ændres loven altså.

Hvis der er boligejere, der kan dokumentere, at de inden den 1. januar 2019 har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering, eller kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat, slipper de for en opkrævning.

»Vi er enige om, at de boligejere der kan dokumentere, at de har forsøgt at få rettet den fejlagtige eller manglende ejendomsvurdering ikke efteropkræves ejendomsværdiskat. Det samme gælder dem, der kan dokumentere, at de har forsøgt at betale korrekt ejendomsværdiskat,« fastslår Morten Bødskov.

Loven gælder også for de boligejere, der allerede har fået en efteropkrævning 10 år tilbage. Deres sager bliver nu behandlet efter de nye regler.

Selvom Vurderingsstyrelsen og Skattestyrelsen skal administrere efter de gamle regler, indtil lovgivningen er ændret, er partierne enige om, at overgangsreglen også skal omfatte sager, hvor opkrævningen allerede er sat i gang. Der vil der blive taget højde for i lovforslaget.