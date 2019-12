Nyt lån: Højere udgifter, hvis boligen stiger i værdi

Umuligt at regne de endelige omkostninger ud med ny lånetype.

Et nyt boliglån kan give afdragsfrihed i over 10 år. Til gengæld stiger de årlige omkostninger i pct. (ÅOP), hvis boligen stiger i værdi.

Det er finansieringsselskabet, Deeds Capital, der står bag lånet. Den specielle låntype er ikke set før i Danmark.

Lånet fungerer på denne måde: En boligejer kan låne op til 10 pct. af boligens værdi. Der er ikke løbende omkostninger i lånets løbetid, og lånet betales først tilbage, når boligen sælges, eller boligejeren beslutter sig for at købe lånet ud.

Hvis boligen er steget i værdi i denne periode, tager Deeds Capital 25 pct. af fortjenesten.

Hvis boligen har tabt værdi i forhold til, da lånet blev givet, tager Deeds Capital 10 pct. af værditabet, så der kun skal tilbagebetales det lånte beløb minus 10 pct.

»Fordelen ved denne type lån er, at man ikke skal betale pengene tilbage før man sælger boligen og dermed står med penge i hånden. Dermed belaster lånet ikke den daglige økonom,« siger Nete Sørensen, der er boligekspert hos Mybanker.

Hun har regnet på konsekvenserne af den nye låntype.

Hvis en bolig bliver vurderet til 4.000.000 kr., kan boligejeren låne 400.000 kr. Hvis boligen senere bliver solgt til 5.500.000 kr., skal boligejeren betale de 400.000 tilbage sammen med 25 pct. af fortjenesten i forhold til vurderingen, da lånet blev optaget.

Det betyder, at boligejeren ud over de 400.000 kr. skal betale 25 pct. af 1.500.000. Det giver 375.000 kr. Det vil sige, at der skal betales ialt 775.000 kr. tilbage til Deeds Capital.

Til sammenligning vil gælden på et banklån med en rente på 4,75 pct. vokse til knap 600.000 kr. i løbet af 10 år, hvorefter boligejeren sædvanligvis skal begynde at afdrage på lånet.

Deeds Capital opkræver et beløb dels til dækning af omkostningerne for at få en uvildig ejendomsmægler til at vurdere boligen og dels til dækning af stempelafgiften til staten for udstedelse af pantebrevet.

Derudover er det en forudsætning for lånet, at andre banklån med pant i boligen skal betales ud med lånet fra Deeds Capital.

Til forskel for almindelige banklån kan afdragsfriheden strække sig ud over de 10 år, der ellers er maksimum på de fleste banklån. Den samlede pris på lånet er dog svær at regne ud på forhånd, understreger Nete Sørensen. Prisen afhænger af udviklingen af boligens værdi som af gode grunde først kendes når den sælges.

»Hvis din bolig stiger i værdi, bliver lånets årlige omkostning i procent (ÅOP) højere end hvis boligen falder i værdi. Det betyder dog ikke, at du skal håbe på et fald i ejendomspriserne, da det ud fra en helhedsbetragtning vil stille dig dårligere,« mener Nete Sørensen.

Formand for bestyrelsen i Deeds Capital er tidligere skatteminister, Carsten Koch.