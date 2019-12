Negative renter har bidt sig fast: Boligejere trodser renterisikoen

2019 slutter med meget lave renter. De mest populære flekslån har alle negativ rente.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det er så svært at modstå fristelsen for lån med negativ rente, at mange boligejere er klar til at løbe en stor renterisiko.

Ved den seneste rentetilpasning af de såkaldte F-kort-lån, blev renten igen negativ. Det specielle ved den låntype er, at renten fastsættes hvert halve år, selv om obligationerne bag refinansieres hvert tredje, fjerde eller femte år.

Men selv om der er tale om højrisikolån, er de stadig populære blandt boligejerne. Alene blandt Totalkredits kunder var der lån for 20 mia. kr., der fik ny rente.

Dermed blev F1-lånet, som Totalkredit ikke længere udbyder, yderligere distanceret. Kun F1-lån for 5 mia. kr. fik ny rente ved den seneste rentetilpasning.

»Der er ingen tvivl om, at F-kort-lånet har overtaget tronen nu som det mest populære lån med kort rentebinding,« konstaterer privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

Hver fjerde boliglån er nu med negativ rente. Det svarer til et udlån på ca. 700 mia. kr. Intet tyder på, at den udvikling vender i det nye år. Det betyder, at F3- og F5-lånere også vil opleve at få negative renter og er dermed sikre på at få det i henholdsvis tre og fem år.

Ser vi fremad, er der ikke noget, der tilsiger, at især de helt korte renter vil stige foreløbig. Brian Friis Helmer, privatøkonom, Arbejdernes Landsbank

Alene derfor vil andelen af lån med negativ rente fortsat stige.

»Ser vi fremad, er der ikke noget, der tilsiger, at især de helt korte renter vil stige foreløbig. Den lempelige pengepolitik er med til at holde de danske boligrenter i ekstremt kort snor,« siger Brian Friis Helmer.

Ved det seneste rentemøde i Den europæiske Centralbank, ECB, blev renten fastholdt på -0,5 pct., og intet tyder på, at banken vil hæve renten.

Når renten er negativ, får boligejerne penge retur, men ikke nødvendigvis tilbage. Det skyldes, at bidraget typisk er højere end renten. Men der modregnes altså.

Hos Totalkredit foregår det på den måde, at boligejerne får et ekstraordinært afdrag på deres F-kort-lån. For flere af den type lånere blev renten -0,3 pct. Det betyder altså, at de kommer til at afdrage ca. 3.000 kr. for hver million, de låner - selv hvis der er tale om et lån med indbygget afdragsfrihed.

Fleksrenterne har ellers været på vej opad og er et stykke fra tidligere tiders rekorder. Det ændrer ikke ved, at renten på flekslån helt op til F5 er negativ med -0,11. F1- og F3-lånene har en rente på -0,25 pct.

Er man til lån med fast rente, kan man også glæde sig over høje kurser og dermed lavt kurstab.

1 pct. lånet med afdrag kan fås til kurs 98,5 og 1 pct. lånet med afdragsfrihed kurs 97,6.

Er man til kort løbetid kan man stadig få et 10-årigt lån med en rente på -0,5 pct. Kursen på det er 96,5.