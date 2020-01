Snyder du dig selv? Oversete fordele ved kreditkort

Ny betalingslov har gjort det billigere og dermed langt mere attraktivt at bruge sit kreditkort.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Dankortets enorme popularitet har en bagside. Mange snyder sig selv for en række fordele ved ikke at bruge et kreditkort som Mastercard noget mere.

Og det kan undre, for ca. 1,5 mio. danskere har et kreditkort. Det svarer til næsten hver tredje voksne.

»Mange bruger det kun på ferie og snyder dermed sig selv for kortets indbyggede forsikringer,« siger forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen.

Som forbruger får du ofte nogle gode forsikringsdækninger med, når du betaler med eksempelvis Mastercard. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom, Nordea

Nordea har i samarbejde med YouGov gennemført en måling af danskernes betalingsvaner. Målingen viser, at dankortet bliver brugt til over halvdelen af vores indkøb.

Eksempelvis betaler 55 pct. deres ferierejser og 63 pct. deres hvidevarer med dankort. Begge dele er en dårlig idé.

»Som forbruger får du ofte nogle gode forsikringsdækninger med, når du betaler med eksempelvis Mastercard. Og derfor er det en skam, at flere ikke bruger deres kreditkort i hverdagen,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Fordelene ved kreditkortet omfatter typisk en rejseforsikring, der kan være et attraktivt alternativ til en almindelig rejseforsikring. Nogle kort kræver dog, at rejserne skal være betalt med det, for at forsikringen dækker.

Derudover indeholder nogle kreditkort en købsforsikring, som dækker, hvis elektronik eller hårde hvidevarer, der er betalt med kortet, går i stykker indenfor de første år. Denne dækning vil ofte være et billigt alternativ til butikkernes tillægsforsikringer.

Varerne er dog kun forsikrede, hvis de er betalt med kortet.

Visse kreditkort dækker også refusion af eksempelvis koncert- og teaterbilletter, hvis du pludselig bliver syg på dagen.

De knap 1,5 millioner kreditkort, som er udstedt i Danmark, lever lidt af en skyggetilværelse, mener Ann Lehmann Erichsen.

»Mange af os bruger nemlig primært kreditkortet, når vi er på ferie. Og det er synd,« mener hun.

Manglende viden om ny betalingslov kan være en af grundene til, at danskerne glemmer kreditkortet.

Tidligere kostede det et gebyr at bruge kortet. Men takket være en ny betalingslov har det siden 1. januar 2018 ikke været tilladt at opkræve betalingsgebyr for de mest almindelige kort som Mastercard.

Det er der dog mange, som ikke ved, konstaterer Ann Lehmann Erichsen.

»Gamle betalingsvaner hænger ved, men når det nu ikke længere koster et gebyr at bruge kreditkortet, er det egentlig lidt ærgerligt, at så mange snyder sig selv for kortets fordele i hverdagen,« siger hun.

Kun når det drejer sig om betaling af bl.a. rengøring, kan kontanterne konkurrere med dankortet. 16 pct. betaler kontant, men det er måske ikke en specielt god idé. Alle betalinger over 8.000 kr. skal nemlig ske digitalt.