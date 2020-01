Boligmarkedet tordner frem - højeste salg siden finanskrisen

Der er kommet så godt gang i boligmarkedet uden for storbyerne, at salget er på det højeste niveau siden 2007.

Boligsalget nåede sidste år det højeste niveau siden finanskrisen.

Det viser nye tal fra Boligsiden.dk, der er en af landets mest brugte hjemmesider til at søge efter ejerboliger. Helt konkret handlede danskerne 78.873 villaer, rækkehuse, ejerlejligheder og fritidsboliger i 2019.

Det er det højeste niveau siden 2007 og næsten dobbelt op i forhold til 2011, hvor godt 40.000 boliger skiftede hænder.

»2019 har vist sig at være det bedst sælgende år i årtiet, når det gælder markedet for villaer og rækkehuse samt sommerhuse. Den positive nyhed er ikke mindst, at der især er blevet handlet mange huse uden for København,« siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Boligejerne har generelt medvind i øjeblikket.

»Der er stor travlhed på boligmarkedet. Det skal bl.a. forklares med den lave rente, det stærke arbejdsmarked og de seneste års stigende realløn,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea Kredit.

Hvor det i 2014 og 2015 især var København, Aarhus, Odense og Aalborg, som trak bolighandlen op, er der de senere år kommet mere gang i salget uden for storbyerne.

I 2015 blev 29,3 pct. af alle boliger solgt i en af landets fire største byer. Den andel var i 2019 faldet til 23,3 pct.

Nordea Kredit peger på, at der er tale om en normalisering af boligmarkedet, fordi bolighandlerne i de fire store byer i nogle år fyldte uforholdsmæssigt meget.

»Det er glædeligt, at interessen for at købe bolig udenfor de store byer er steget. Vi har været igennem en årrække, hvor der har været meget til salg, og hvor mange sælgere har måttet væbne sig med tålmodighed, når de satte deres bolig til salg. I dag er der kommet bedre balance i antallet af købere og antallet af sælgere,« siger Lise Nytoft Bergmann.

At der er gang i boligsalget uden for storbyerne, vidner listen over de 10 bedst sælgende ejendomsmæglerbutikker i 2019 om.

Kun én, Danbolig Holm & Hauberg BoligCenter Valby/København SV, er fra København, mens to, Danbolig Aarhus City og Nybolig Bruuns Bro Lejligheder, har butik i Aarhus. Resten er fra provinsen.

Landets mest sælgende ejendomsmæglerbutik ligger i Holbæk. Fra sin butik på Ahlgade i centrum af byen har Danbolig-mægler Henrik Larsen solgt 545 boliger, hvilket er næsten 150 flere end nr. to på listen, som er Danbolig Aarhus City.

Det er tredje år i træk, at Henrik Larsen stiller sig øverst på sejrsskamlen i konkurrencen om flest boligsalg.

»Holbæk er en kommune, der er inde i en god periode. Man har fået udviklet Holbæk Havn med en masse nye ejer- og lejeboliger, og det øger selvsagt omsætningen, når der kommer nye enheder i byen til salg,« siger Henrik Larsen, indehaver af Danbolig Holbæk, hvor der er i alt 27 medarbejdere.

Han sidder på 49 pct. af markedet i Holbæk, men efterlyser alligevel flere boliger til salg. For han kan tydeligt mærke, at flere købere er begyndt at orientere sig mod boligmarkedet uden for de store byer - i hans tilfælde i form af flere interesserede købere fra København.

»Mange unge vil gerne bytte deres toværelseslejlighed i København ud med et parcelhus i Holbæk, som koster nogenlunde det samme. Byen har været god til at lave nye udstykninger, men efterspørgslen er så stor efter at bygge nyt, at vi godt kunne bruge flere udstykninger især i den vestlige del af byen,« siger Henrik Larsen.

Top 10: Mest sælgende ejendomsmæglere i 2019:

Antal salg Antal projektsalg I alt 1 Danbolig Holbæk 493 52 545 2 Danbolig Aarhus City 287 112 399 3 Home Esbjerg - Strandbygade 319 35 354 4 EDC Ejendoms Centret A/S (Horsens) 267 63 330 5 Home Vejle - Damhaven 275 44 319 6 EDC BornholmerBo (Rønne) 289 2 291 7 Danbolig Holm & Hauberg BoligCenter Valby/København SV 173 113 286 8 Danbolig Silkeborg 263 13 276 9 Nybolig Bruuns Bro Lejligheder (Aarhus) 209 59 268 10 EDC Poul Erik Bech / Brimer & Krag (Næstved) 253 2 255

Listen omfatter alle boligtyper samt helårs- og fritidsgrunde. Tal indhentet 14. januar, da Boligsidens tal er 14 dage forsinket.