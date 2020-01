Boligrenterne falder mærkbart. Nordea Kredit opfordrer boligejere til at få tjekket deres lån, inden opsigelsesfrist udløber.

300.000 boligejere med fastforrentede lån bør i dette øjeblik kraftigt overveje at få omlagt deres lån.

Sådan lyder det fra boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, få dage inden fristen for at omlægge sit lån udløber.

I øjeblikket er kursen på et 30-årigt fastforrentet 1 pct.-lån med afdrag tæt på at runde 100. Ryger kursen over 100, lukker lånet.

Det er bl.a. den frygtede coronavirus, som lige nu får boligrenterne til at dykke og presser kurserne opad.

»Vi anbefaler, at boligejere, der har et fastforrentet lån med en rente på 2 pct. eller derover, får regnet på deres muligheder. Enten ved at benytte de selvbetjeningsmuligheder, der stilles til rådighed i deres netbank, eller ved at kontakte deres rådgiver. Der kan være mange penge at spare, hvis man har en lang tidshorisont i sin bolig,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Hun kalder timingen for konverteringslystne boligejere »perfekt,« fordi næste opsigelsesfrist falder nu på fredag. Dermed kan boligejerne minimere deres omkostninger i form af den periode, hvor de enten skal betale differencerenter eller kurssikring.

Det er ifølge Lise Nytoft Bergmann boligejere med en fast rente på 2 pct. eller derover, og et lån på minimum 500.000 kr. og gerne større, der bør reagere. Samtidig må boligejeren ikke gå i flytteplaner nu og her.

Tager man udgangspunkt i et fastforrentet 2 pct.-lån med afdrag på 1 mio. kr., som omlægges til et tilsvarende lån med en rente på 1 pct., falder den månedlige ydelse med 110 kr. efter skat, mens det månedlige afdrag stiger med 410 kr.

Over hele lånets løbetid kan boligejeren spare ca. 80.000 kr. Ulempen, er, at restgælden stiger til 1.017.000 kr.

Er lånet uden afdrag, falder ydelsen med 520 kr. efter skat, mens restgælden stiger til 1.033.000 kr. Over hele lånets løbetid kommer besparelsen op i ca. 85.000 kr.

Jo større lånet er, desto større er besparelsen.

I Danmark findes der i alt fastforrentede lån med en rente på 2 pct. eller derover for ca. 325 mia. kr. På nuværende tidspunkt er de 32 mia. kr. blevet opsagt. Og der er plads til mere, mener Lise Nytoft Bergmann.

»Cirka 300.000 boligejere har stadig et fastforrentet lån med en rente, som vi i dag betragter som høj. De har betalt for deres konverteringsret, da de optog deres lån, og derfor er det ærgerligt, hvis de ikke får regnet på deres muligheder. Herefter kan de på et oplyst grundlag takke ja eller nej til konverteringen,« siger hun.

Det er ikke unormalt, at boligejerne venter til sidste øjeblik med at konvertere. Derfor forventer Nordea Kredit, at de samlede opsigelser vil nå op på ca. 60 mia. kr. inden månedens udgang.

Ved opsigelsesfristen i juli og oktober 2019 blev der til sammenligning opsagt lån for 186 og 185 mia. kr.