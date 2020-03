Det er vigtigt at kurssikre, hvis man har brug for et fastforrentet realkreditlån, lyder det fra realkreditinstitutterne.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Kurserne på de danske boliglån fortsætter overraskende fald. Faldet betyder, at kurstabet på begge 30-årige 0,5 pct.-lån er så stort, at de bliver for dyre at optage. Kurstabet er simpelthen for stort.

Kursen på det 30-årige 0,5 pct.-lån med afdrag er nu nede i 93,6, mens versionen uden afdrag handles i 92,4. Det er det laveste niveau i otte måneder.

»Dermed er der sagt tydeligt farvel til 0,5 pct.-lånene i denne omgang,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Rentestigningen er overraskende - ikke mindst, fordi centralbankerne både i USA og EU presser renterne ned, og det samme gør aktieuro.

Kursfaldene er dog forholdsvis små, understreger afdelingsdirektør i BRFkredit Mikkel Høegh. Presset er størst for kreditobligationer, og det smitter af på realkreditobligationerne.

»Generelt vil der nu være stor efterspørgsel efter obligationer også danske realkreditobligationer i det her marked. Men særligt i den lange ende kan vi se pludselige og overraskende udsving,« siger Mikkel Høegh.

Den seneste uge har været hårde for kurserne på de fastforrentede lån. Torsdag morgen var kursen i 98 på 0,5 pct.-lånet, og dermed er det sket et fald på mere end 2 kurspoint på kort tid.

Hvis man sammenligner med andre markeder, har det danske realkreditmarked klaret sig relativt godt på det seneste. Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom, Realkredit Danmark

Mandag er begge 1 pct.-lån igen åbne for tilbud, efter at kurserne faldt meget tilbage i løbet af fredagens handel, oplyser cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

»Hvis man sammenligner med andre markeder, har det danske realkreditmarked klaret sig relativt godt på det seneste. Men kreditpræmierne på de finansielle markeder er for tiden hastigt stigende – og det kan ikke undgå at smitte negativt af på de danske realkreditobligationer,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Usikkerheden på finansmarkederne er væsentligt højere end normalt, og det påvirker også realkreditobligationerne, mener Lise Nytoft Bergmann.

»Det er vores opfattelse, at det får nogle investorer til at sælge ud af deres værdipapirbeholdninger for at reducere deres risiko. Det gælder også de danske realkreditobligationer, der ellers betragtes som meget sikre papirer,« siger hun.

De obligationer, der ligger bag flekslån, har foreløbig ikke rykket på sig. I fredags kunne man således optage et F3-lån til en rente på -0,39 pct. og et F5-lån til en rente på -0,26 pct. Det er præcis de samme renter, som man vil blive tilbudt mandag.

Realkreditinstitutterne anbefaler alle, der skal hjemtage et fastforrentet lån nu, at kurssikre.

Og så er det værd at huske, at 1 pct. stadig er historisk lavt for et 30-årigt lån, selvm kursen på lånet med afdrag er faldet til 97,6 og lånet med afdragsfrihed til 96,6.