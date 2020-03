Voldsom rentestigning kan koste kvadratmeter ved boligkøb

Boligpriserne vil formentlig komme under voldsomt pres efter de store kursfald på realkreditmarkedet.

Boligmarkedet er langsomt, men sikkert på vej ind i en ond spiral.

Det er blevet langt dyrere at låne, og adgangen til drømmeboligen er blevet sværere.

En gennemsnitsfamilie vil formentlig være nødt til at skrue ned for ambitionsniveauet, hvis den vil købe en bolig. Eneste alternativ er at få prisen presset ned.

Og det er ikke småpenge, der er tale om, viser beregninger fra Nordea Kredit.

»Når renterne stiger, har boligejerne ikke længere mulighed for at låne nær så meget. I starten vil det få boligkøberne til at købe mindre eller orientere sig mod nogle billigere områder, men i takt med at køberne forsvinder, vil det presse sælgerne ned i pris,« siger boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Hun har taget en udgangspunkt i en familie, der fik et køberbevis inden onsdag aften, hvor statsministeren låste dørene til Danmark og smed nøglen væk.

Familien er blevet kreditvurderet efter deres evne til at betale en månedlig ydelse efter skat på 6.570 kr.

De finansierer boligen med 5 pct. i udbetaling, et banklån på 15 pct. og et realkreditlån på 80 pct. Dengang - altså for lidt over en uge siden - var kursen 98 på et 0,5 pct.-lån.

Med et 0,5 pct.-lån kunne de godkendes til at købe en bolig til 2 mio. kr.

Det kan de ikke længere.

Hvis 1,5 pct.-lånet kan holde en kurs omkring 98, vil de kunne købe en bolig for 1.930.000 kr. Det er 70.000 kr. mindre end for en uge siden. Det svarer til 3,5 pct.



Hvis 2 pct.-lånet bliver toneangivende, kan de kun låne 1.895.000 kr. Det er 105.000 kr. mindre end for en uge siden - svarende til 5,3 pct.

De har tre muligheder: Enten må de flytte længere væk fra de store byer end planlagt, de må vælge en mindre bolig, eller også må de forsøge at presse prisen ned.

»Nogle sælgere vil være svære at presse, men andre familier har brug for at hurtigt boligsalg f.eks., hvis de skal skilles, har fået job et andet sted i landet, eller har et stor behov for at komme videre til en anden bolig. Og i de tilfælde vil de hurtigere blive møre og sætte prisen på deres bolig ned,« siger boligøkonom i Nordea Kredit.

Hun forudser, at den lodret stigende rente vil presse boligpriserne ned.

»Hvis rentestigningen kommer samtidig med en højere arbejdsløshed, der betyder at færre kan blive kreditgodkendt og en større usikkerhed, kan det være gift for boligmarkedet,« mener hun.

Det er langt fra sikkert, at kursfaldene stopper her og nu, lyder det fra cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

»Vi må se, hvad morgendagen bringer af nyt, og vi krydser fingre for, at det store nedadgående pres på kurserne snart bremser op, og der kommer mere ro på markedet. Bundlinjen er dog, at der fortsat er tale om et marked under pres,« siger Christian Hilligsøe Heinig.