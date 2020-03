Boliglån med kort løbetid er blevet dyrere

Kursfaldet giver comeback til en lang række lån.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Efter to hektiske uger med voldsomme kursfald, er der faldet midlertidig ro over det danske realkreditmarked.

Men kursfaldene har betydet skiftedag for mange af de mest populære obligationer. Det er ikke kun de helt billige 30-årige lån, der har tabt pusten.

Fredags var der fokus på, at 2 pct.-lånet med afdrag var på vej tilbage, og det endte da også under kurs 100 i fredagens handel. Det kan der nu gives tilbud i.

Det er dog ikke det eneste lån, der mandag får comeback. Det gør også det 10-årige 0,5 pct.-, det 15-årige 1 pct.-og det 20-årige 1,5 pct.-lån. Begge sluttede under kurs 100 fredag.

I baggrunden spøger 2,5 pct.-lånet, der efterhånden er det eneste af de bestående obligationsserier, der ikke er kommet i spil igen. Der er også et godt stykke vej endnu med en kurs på lidt over 103.

Det vil formentlig heller ikke være særligt attraktivt, hvis det skulle komme i spil igen, mener cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

2,5 pct.-lånene har nærmest aldrig været i brug de seneste tre år. Det var de første obligationer, der blev åbnet i forbindelse med årgangsskiftet i 2017, men renten faldt hurtigt og de fik ikke ret meget tid i låneviften.

»Vi har faktisk ikke udbetalt et eneste lån i 2,5 pct.-lån med afdrag, mens vi har en udestående mængde på blot 160 mio. kr. i den afdragsfrie variant. Til sammenligning er der lån for i omegnen af 12-13 mia. kr. i hver af de to fast forrentede 2 pct.-obligationer,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

I realkreditinstitutterne er der stor lettelse over, at rentestigningerne løjede lidt af i styrke fredag. Men:

»Det er dog endnu for tidligt at konkludere, at det nu er slut for stigende realkreditrenter, og det er højest usikkert, hvad de kommende dage bringer for realkreditkurserne,« siger Christian Hilligsøe Heinig.