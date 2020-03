Tyvstart på nye boliglån: Sådan skal du bruge dem

Skal man overtage en bolig efter 1. september, kan man ikke bruge de eksisterende boliglån.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Det sker kun hvert tredje år, og det er nu.

Der kommer nye obligationer den 1. september. De 30-årige lån får udløb i 2053 mod de nuværende, der udløber 2050.

Totalkredit har tyvstartet udstedelsen, fordi renterne er steget på det seneste, og det giver altså specielt boligkøbere optimale muligheder for at få et lån stort set uden kurstab.

Så frem til 1. september kan boligejere altså vælge med to forskellige versioner af de mest populære boliglån.

»Boligejere, der har haft behov for finansiering efter 1. september har faktisk ikke rigtig haft noget alternativ de seneste par uger efter, at renten er steget så kraftigt, men det har de så nu, hvor de nye obligationer bliver åbnet,« siger privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

Obligationerne ventes at åbne med en kurs der er 1-1,5 kurspoint lavere end i de nuværende serier. Det skyldes ganske enkelt, at de nye serier, der udløber i 2053, har tre års længere løbetid.

Hvis man skal optage et boliglån før den 1. september er der mulighed for at få et både i den nye og nuværende variant.

»Vores klare anbefaling til boligejere, der skal bruge et realkreditlån inden 1. september, vil være, at de optager lånet i den nuværende obligation, da vi, som sagt, forventer, at kursen er lavere på den nye,« mener Brian Friis Helmer.

Hvis man skal optage et realkreditlån efter den 1. september, kan man kun gøre det med de nye obligationer.

Det er især relevant for dem, der står foran at skulle købe bolig i den kommende tid, da overtagelsesdagen bliver afgørende for, om man kan få et lån i de gamle eller nye obligationer.

Boligkøbere, der overtager deres nye bolig efter den 1. september, har mulighed for at kunne låse kursen fast efter denne dato, når de gamle obligationer fjernes fra hylderne.