Der kan være tusindvis af skattekroner at spare for firmabilejere, som er hjemsendt fra arbejde.

Overalt i Danmark står funklende firmabiler i disse dage stille i carporten hos hjemsendte medarbejdere. Alligevel tikker den månedlige skatteregning på flere tusinde kroner for brug af bilen ind.

Men det kan man som firmabilejer faktisk komme udenom, lyder det fra fagforeningen Business Danmark, som netop nu får mange henvendelser fra sælgere, der ikke har noget at lave.

»Har man ikke brug for sin fri firmabil i den nuværende situation – som ingen ved, hvor længe varer - kan man fraskrive sig retten til at bruge den privat i april og dermed undgå beskatning for en overflødig bil,« siger Frank Kanlund, cheføkonom i Business Danmark.

Firmabilejeren skal kunne dokumentere over for Skattestyrelsen, at bilen ikke er i brug. Og der er mange penge at spare, hvis man fraskriver sig retten til at bruge bilen privat.

En medarbejder får 3.500 kr. mere til sig selv, når en firmabil med et beskatningsgrundlag på 350.000 kr. står ubrugt hen, ifølge beregninger fra Nordea Leasing.

Ca. 90.000 danskere har firmabil, og mange af dem er i disse dage og uger sendt på hjemmearbejde på grund af coronavirus. Ifølge Frank Kanlund er der dog fire ting, man skal overveje og huske, inden man fraskriver sig retten til at bruge firmabilen.

1. Gør op med dig selv, om du har mest brug for bilen eller pengene, og om du har andre transportmuligheder.

2. Kan du undvære bilen, skal du fraskrive dig brugsretten inden den 1. april, fordi firmabilskatten afregnes månedsvis.

3. Du skal lave en aftale med din arbejdsgiver om, at bilen afleveres hele april, og der derfor ikke skal afregnes firmabilskat over din lønseddel. Det koster ikke din arbejdsgiver noget.

4. Lad evt. firmabilen stå hos din arbejdsgiver, så Skattestyrelsen ikke efterfølgende kan hævde, du har haft bilen til rådighed.