Hver 10. skjuler salget af boligen for naboerne

Mange boligejere vil ikke eller behøver ikke annoncere, at de har boligen til at salg.

Lysten til at fortælle omverdenen og ikke mindst naboen, at man vil sælge sin bolig er ikke særlig stor.

I 2019 blev 11 pct. af alle boliger solgt uden markedsføring. Det kalder man skuffesalg, og dem var der 9.356 af i 2019 mod 2.522 for fem år siden, viser nye tal fra Boligsiden.

Det er typisk i et marked med stor efterspørgsel, at flere boligejere mener, de har en attraktiv vare, de kan sælge diskret. Og 2019 var et gyldent år for boligmarkedet.

Men der er også andre grunde, fremhæver Henrik Hauthorn Jensen, der er senior kommunikationskonsulent i ejendomsmæglerkæden Home.

»De fleste, der vælger et salg under radaren, håber selvfølgelig at slippe ekstra hurtigt og godt igennem processen. Der er situationer, hvor det er helt forståeligt, at nogle boligsælgere ønsker mest mulig diskretion i deres boligsalg og ikke har lyst til at have et til salg-skilt i forhaven og annoncer i ugeavisen og på nettet,« siger Henrik Hauthorn Jensen.

Det gælder bl.a. ved skilsmisser.

»Så oplever vi, at kunderne ønsker at gå stille med dørene og helst vil slippe for spørgsmål fra folk på vejen og nede i supermarkedet. Men også ved jobskifte oplever mæglerne ønske om diskretion i boligsalget så lang tid som muligt,« siger Henrik Hauthorn Jensen.

Tidligere var det kun liebhaverboliger, der blev solgt fra skuffen. Det er fortsat det mest almindelige, men tendensen har bredt sig til mere almindelige boliger.

Man skal dog tænke sig godt om, inden man beslutter sig for et skuffesalg, for det kan også have negative konsekvenser.

»Der kan jo være flere købere, og i sådanne tilfælde vil man helst ramme så mange potentielle købere som muligt med en bred annoncering for at sikre den højest mulige salgspris,« siger Henrik Hauthorn Jensen.

Ved et skuffesalg risikerer man derfor at gå glip af de købere, der af gode grunde ikke kunne vide, at boligen var sat til salg. Man går også glip af købere, der tilfældigvis går rundt i kvarteret og ser ”til salg-skiltet” uden for boligen.

»Set fra købernes side er de relativt mange skuffesalg et skjult skyggemarked. Derfor er det vigtigt at skrive sig op i mæglernes køberkartotek for at høre om alle boliger til salg. Ellers kan man gå glip af spændende boliger,« mener Henrik Hauthorn Jensen.

For ejendomsmæglerne gør det ikke den store forskel, at der er tale om et skuffesalg. De får stadig deres salær.

Skuffesalg giver kun mening, når der er tale om attraktive boliger med god beliggenhed, mener kommunikationsdirektør for Boligsiden Birgit Daetz.

Hun forventer, at antallet af skuffesalg vil falde for første gang i flere år.

»På grund af coronavirussen er boligmarkedet under pres, og derfor vil de fleste boliger nok have brug for at blive annonceret. Vilkårene har ændret sig på bare få uger, og derfor er det sandsynligt, at nogle af de potentielle købere i mæglernes kundekartoteker ikke længere er interesseret eller ser tiden lidt an,« påpeger Birgit Daetz.