Store udsving i renterne på flekslån

De urolige finansielle markeder gør livet lidt mere besværligt for folk, der har brug for et boliglån.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

De lange boligrenter falder, og fleksrenterne danser igen omkring 0-punktet med pil nedad. Er alt ved det gamle?

Nej, lyder svaret fra to rutinerede boligøkonomer. Der er en risiko for, at ”de gamle dage” ikke vender tilbage foreløbig.

»Der er stadig uro på rentemarkederne, og den økonomiske situation er uklar. Blot fordi renten er faldet de seneste dage, er der ingen garanti for, at det fortsætter. Renten kan stige igen,« mener boligøkonom i Nordea Kredit Lise Nytoft Bergmann.

Boligejere med 0,5 pct.-lån, der ikke nåede at konvertere i denne omgang, bør fortsat holde sig opdaterede på rentemarkederne« mener hun.

Det 30-årige 2 pct. -lån var kun toneangivende i få dage, og efterhånden skal boligejerne igen til at vænne sig til 1 pct.-lånet.

Også renterne på flekslån har taget nogle gigantiske spring.

Mandag den 9. marts var F5-renten således -0,37 pct. 14 dage efter var den 0,4 - altså et spring på ca. 0,8 pct.point. Nu ligger den omkring 0,15.

F1-renten har også taget en tur fra -0,4 til nu 0 efter at have været nede i -0,10 pct. for en uge siden, viser en opgørelse fra Realkredit Danmark.

»Renten på flekslån er blevet trykket noget ned igen, men er stadig et godt stykke fra rentebunden fra, før den finansielle uro satte ind,« konstaterer cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

I alle realkreditinstitutter betegner man de store renteudsving som usædvanlige, og rådene er også de samme.

Skal man optage et boliglån her og nu, er det en god idé at kurssikre både lån med fast rente og flekslån, fordi man risikerer at blive nødt til at tage et noget dyrere lån, hvis man tøver for længe.

Det 30-årige 1,5 pct.-lån svinger over og under kurs 100 i øjeblikket. Det betyder, at 1 pct.-lånet igen ser ud til at være det toneangivende. Kursen på det ligger lidt over 96 for varianten med afdrag.

»Det er også denne variant, som spiller en vigtig rolle i forhold til boligmarkedet, da det er den, der bruges som en del af kreditvurderingen. Jo lavere fast rente, desto større købsmuligheder får potentielle boligkøbere,« siger Christian Hilligsøe Heinig.