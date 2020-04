Coronavirussen har inficeret Donald Trumps privatøkonomi

Præsidentens formue er på få uger blevet en hel del mindre.

Selvom man på papiret er verdens mægtigste mand, går man ikke fri, når en dødelig pandemi tager verdensøkonomien som gidsel.

For kun en måned siden anslog det anerkendte erhvervsmagasin Forbes, at USA’s præsident Donald Trump havde en anslået formue på 3,1 mia. dollars.

Det har coronavirussen i den grad lavet om på.

Donald Trumps nødlidende forretningsimperium kombineret med store aktiefald betyder, at Forbes i dag anslår præsidentens formue til 2,1 mia. dollars.

Altså 1 mia. dollars mindre end for blot en måned siden.

Kernen i Donald Trumps forretningsimperium, som han stadig ejer, men lader sine to sønner om at varetage, er erhvervsejendomme. De er faldet kraftigt i værdi som følge af coronavirussens hærgen.

Endnu værre ser det ud for Trumps mange hoteller, resorter og golfklubber. De står nærmest tomme hen og taber hver dag millioner af kroner.

Mindst fire af præsidentens hoteller er midlertidigt lukket, og tre hoteller har måttet fyre medarbejdere.

Ifølge Forbes er den bedst præsterende del af præsidentens portefølje de penge, han har stående i banken. For længe siden solgte Trump ud af sin aktiebeholdning og har derfor anslået 160 mio. dollars stående i banken.

Da aktiemarkederne steg kraftigt, virkede det som en skidt beslutning. I dag er et fladt afkast et godt afkast.

Donald Trump har samlet sine mange forretninger i The Trump Organization, men han har intet med den daglige drift at gøre. Den opgave varetages af sønnerne Eric Trump og Donald Trump Jr.

De mange forretninger er i øvrigt bandlyst fra at modtage lån og investeringer fra den enorme hjælpepakke, som politikerne i USA har vedtaget for at holde hånden under landets økonomi.

I lovforslaget til krisepakken står det skrevet, at præsidenten og hans families virksomheder ikke må få del i pakken. Det gælder også virksomheder kontrolleret af vicepræsident Mike Pence og af medlemmer af Kongressen.