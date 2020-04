Han var god for 95 mia. kr. - men så ramlede det hele

Manden bag WeWork, Adam Neumann, gik på rekordtid fra storhed til fald. Nu smuldrer en del af redningsplanen for det kriseramte selskab, som han blev strittet ud fra.

Han blev hyldet som en karismatisk og visionær iværksætterguru, der havde skabt et af verdens mest værdifulde startups.

Men på kun få uger ramlede alting sammen om Adam Neumann, manden bag kontorudlejningsgiganten WeWork, og nu har også hans formue lidt et alvorligt knæk. Det skriver nyhedsmediet Bloomberg.

På under et år er Adam Neumann gået fra at være god for 95 mia. kr. til nu ”kun” at have en anslået formue på 3 mia. kr. Altså et fald på 97 pct.

Forklaringen på den svimlende nedtur er, at den største aktionær i WeWork, japanske Softbank, har skrottet en del af sin redningsplan for det kriseramte selskab.

Planen var, at Softbank ville købe en stor portion aktier fra WeWorks eksisterende aktionærer - heriblandt Adam Neumanns.

Det ville have indbragt ham næsten 1 mia. dollars.

Men fordi WeWork ikke har levet op til en række forpligtelser, er planen nu skrottet. Dermed går Adam Neumann glip af en milliardgevinst.

Historien om Adam Neumann og WeWork, der udlejer kontorpladser i storbyer verden over, er i forvejen dramatisk.

I august sidste år var selskabet på vej mod en børsnotering med en forventet værdi på mindst 317 mia. kr. Men da prospektet kom på gaden, begyndte alting at gå galt for WeWork.

»Jeg laver ikke sjov. Dette er det mest vanvittige, jeg nogensinde har læst,« lød for eksempel første reaktion fra Shira Ovide, tech-kommentator på Bloomberg, da hun havde læst ét afsnit i prospektet.

Efter heftig kritik og en iskold modtagelse fra store investorer prøvede WeWork med et nyt prospekt, men måtte til sidst aflyse hele børsnoteringen.

Herefter blev stifter og topchef Adam Neumann tvunget til at gå af, selvom han kontrollerede selskabet. Flere analytikere og ansatte mente, at han havde kørt firmaet i sænk.

Og WeWork var på det tidspunkt i alvorlig fare for at gå konkurs, fordi de forventede milliarder fra børsnoteringen udeblev.

SoftBank, der ikke er en bank, men en meget aggressiv tech-investeringsfond, trådte til med en redningskrans og sikrede dermed WeWorks overlevelse.

Men en del af redningsplanen bliver altså nu trukket tilbage.

Flere eksperter har kaldt det fuldstændig vanvittigt, at den udskældte Adam Neumann overhovedet stod til at modtage næsten 1 mia. dollars fra Softbank.

Med Softbanks beslutning om at løbe fra aftalen står Adam Neumann nu tilbage med en stor portion WeWork-aktier, som er langt mindre værd end det, Softbank havde tilbudt at købe dem for, ifølge Bloomberg.

Softbank, som i alt har investeret 95 mia. kr. i WeWork, vil heller ikke tilføre kontorudlejningsfirmaet nye milliarder i gældsfinansiering. Det var også en del af den aftale, som er trukket tilbage.

WeWork overvejer nu, om man vil rejse en sag mod det japanske konglomerat, skriver Bloomberg.