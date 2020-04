Efter flere år med røde tal: Coop Bank tæt på overskud

Knap 9 pct. af Coops medlemmer er nu kunder i foreningens bank.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Coop Bank har for første gang siden starten i 2013 et overskud inden for rækkevidde.

Underskuddet i 2019 blev på 5,8 mio. kr., viser årsregnskabet. Året før var underskuddet 19,4 mio. kr. I årsrapporten forventes et resultat omkring 0 i 2020.

Meget afhænger dog af, hvordan coronakrisen udvikler sig, understreger direktør for Coop Bank Allan Nørholm. Tilsvarende meldinger er kommet fra de øvrige danske banker.

Ejerne af banken, Coop Amba, har ikke rystet på hænderne trods flere års underskud, der var helt oppe på 51 mio. kr. i 2015 – to år efter etableringen af banken.

Det koster at etablere en helt ny bankforretning, og Coop Bank er kommet med flere nye initiativer de seneste år. I 2018 kom en investeringsforening til, og banken har netop besluttet sig for at gå ind i boligfinansiering med Totalkredit som samarbejdspartner.

Coop Bank investerer også kraftigt i markedsføring. »Banken afsætter væsentlige ressourcer til markedsføring og afsætning af udlån,« hedder det bl.a. i regnskabet.

»Resultatet kommer på ingen måde bag på os, og vi følger vores planer,« siger Bank Allan Nørholm.

Idéen med banken er at give Coops 1,85 mio. kunder billige bankprodukter og kombinere dem med diverse bonusordninger i Coops butikker. Der er dog et godt stykke vej endnu. Ved udgangen af 2019 var der 160.000 kunder. Det er en stigning på 18 pct. i forhold til året før.

Coop Bank Coop Bank blev etableret i 2013 og ejes 100 pct. af Coop Amba.

Banken har hovedsæde i Albertslund, men ingen fysiske filialer.

Banken tilbyder almindelige banktjenester online, og skal man hæve eller indsætte penge, kan man gøre det i en af Coops 1.200 butikker.

Coop Bank udsteder både Visa/Dankort og Coop MasterCard. De fungerer som medlemskort og giver 20 pct. mere i bonus end et almindeligt medlemskort.

Der er 61 ansatte i banken, der nu har 160.000 kunder.

Formand for bestyrelsen er Lasse Bolander, der også er formand for Coop Amba.

Adm. direktør er Allan Nørholm. Kilde: Coop

Coop Bank har nu et udlån på 1,2 mia. kr. mod 1,08 mia. i 2018.

I samme periode er nedskrivningerne på udlån faldet til beskedne 10 mio. kr.

Banken satser på at yde lån med lav risiko, men peger selv på, at der kan ligge en risiko i, at de små lån ydes ud fra kreditmodeller, der sammenholdes med kundernes rådighedsbeløb og anden gæld.

Allan Nørholm forventer, at de nye boliglån vil kunne sikre endnu flere kunder.

»Det er et enormt vigtigt skridt for vores bank, og muligheden for at yde boliglån gør os mere attraktive i forhold til helkunder,« siger han.

Coop er primært en internetbank. Hvis man skal hæve eller indsætte penge, kan det ske i en af Coops 1.200 butikker rundt om i landet.

De ca. 61 medarbejdere holder til i beskedne lokaler i Albertslund. Allan Nørholms løn hører også til i den beskedne ende for bankdirektører med 2,4 mio. kr. – inklusive firmabil.