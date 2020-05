Realkredit Danmark fjerner ekstra bidrag på små lån

Specielt tillægslån til energiforbedringer bliver mere attraktive.

Realkredit Danmark gør det nu billigere for boligkunder med helt små lån. Fra næste måned fjernes minimumsbidraget på 800 kr. for private og 2.000 kr. for erhverv.

Det vil i første omgang give ca. 4.000 kunder en besparelse.

Bidraget fjernes allerede fra næste måned.

Minimumsbidraget betales for små lån. Jo højere belåningsgrad, man har, desto tidligere skal man betale det. Minimumsbidraget betales også for tillægslån.

Derfor vil fjernelsen af bidraget bl.a. gøre de nye lån til energiforbedringer mere attraktive, mener cheføkonom i Realkredit Danmark Christian Hilligsøe Heinig.

»Normalt skal man være tilbageholdende med at optage realkreditlån for små beløb på grund af de relativt store etableringsomkostninger. Men er lånet til energiforbedringer, betaler vi faste omkostninger for 7.400 kr. Dermed bliver et sådant lån ret billigt,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvis man i dag har en belåningsgrad på op til 40 pct. og optager et lån med fast rente, der er mindre end 291.000, kommer man til at betale minimumsbidraget. For et F5-lån er grænsen knap 178.000 kr.

Hvis en sådan kunde skulle låne 100.000 kroner ekstra, ville det udløse minimumsbidraget på 800 kr. Fra næste måned slipper samme kunde med bidrag for ca. 275 kr.

Mindre lån er ikke helt ukendte for realkreditinstitutterne, fordi renten i flere tilfælde er negativ og dermed langt lavere end et banklån.

»Vi har mange kunder, der virkelig har betalt deres gæld ned og kan komme ind under grænsen på 40 pct. Men kommer man derover, skal man tænke sig godt om,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Hvis man har fuld belåning i sit hus, skulle man indtil 1. juni betale minimumsbidraget for lån på 59.000 kr. og derunder ved fast rente og 52.500 ved et F5-lån.

»Vores prisliste bliver også mere simpel, når vi fjerner minimumsbidraget. Dermed bliver der mindre at forholde sig til som låntager, hvis man overvejer at optage tillægslån har en lav belåningsgrad i boligen,« siger Christian Hilligsøe Heinig.