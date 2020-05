Salget af sommerhuse er eksploderet, og man kan stadig høre braget

De unge er i stigende grad købere til sommerhuse i Danmark.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

Når der meldes næsten udsolgt i Rørvig, ejendomsmæglerne kniber sig i armen, og en af de mere forsigtige boligøkonomer taler om »eksplosion,« så er der fart på.

Salget af sommerhuse er eksploderet, viser Boligsidens Markedsindeks, der netop er offentliggjort. I april blev der solgt 1.291 sommerhuse - det er knap 400 flere end april sidste år og fire gange så mange som i april 2011.

Boligsiden kan næsten ikke følge med, for april-tallene ser ud til at blive overgået i maj. I de to første måneder af maj er der allerede solgt 980 sommerhuse.

»Salget er eksploderet, selv under en økonomisk krise. Det er bemærkelsesværdigt,« siger den ellers forsigtige cheføkonom, Christian Hilligsøe Heinig fra Realkredit Danmark.

At der er fart på, understreges af udviklingen i Rørvig. I april alene blev der solgt 17 sommerhuse, nu er der blot 14 til salg. For et år siden var der 40 sommerhuse til salg.

»Der er næsten udsolgt i Rørvig,« konstaterer Jesper Nielsen, der er medindehaver af Home Rørvig.

Også når det drejer sig om parcel- og rækkehuse, virker april-tallene allerede forældet. Sammenligner man april i år med sidste år er der solgt 19 pct. færre parcelhuse og hele 31 pct. færre ejerlejligheder.

Men allerede nu ser det langt bedre ud. Salget af parcelhuse var 38 pct. højere i sidste uge end samme uge sidste år. Ejerlejlighedsmarkedet er også kommet sig i løbet af maj. Aarhus er tilbage på tidligere års niveau, og i København er man tæt på.

Men sommerhusmarkedet skiller sig altså markant ud. Det er også kommet bag på kommunikationsdirektør for Boligsiden Birgit Daetz.

»Resultatet i april er ganske enkelt fremragende. Vi har ikke set større salg af sommerhuse i en enkelt måned i 10 år,« siger Birgit Daetz.

Der er flere forklaringer på det boomende salg. Den rekordlave rente er en af dem, rekordhøje friværdier en anden. Mange boligejere benytter friværdien i helårsboligen til helt eller delvist at finansiere sommerhuset. Ofte køber de et relativt tæt på, så sommerhuset også kan bruges i weekenden.

Coronakrisen har formentlig også en stor effekt, mener både Christian Hilligsøe Heinig og Birgit Daetz.

»Mange har måske leget med tanken om at købe et sommerhus længe. Nu slår de til, da en ferie i udlandet kan have lange udsigter,« mener Birgit Daetz.

Og køberne er handlekraftige. Det tog kun seks uger at komme af med en tredjedel af de sommerhuse, der blev solgt i sidste uge.

Specielt de billige sommerhuse bliver solgt hurtigt.

Den typiske sommerhusejer er omtrent 60 år, og tilsammen udgør aldersgrupperne 50-59 år og 60-69 år ca. 55 pct. af markedet. Under 5 pct. af sommerhusejerne er under 40 år.

Men det billede er måske så småt ved at vende, er en erfaring, man har gjort sig hos Home.

Ifølge kædens sommerhus-mæglere er der sket en stigning i yngre købere, eksempelvis børnefamilier i 30-40’erne, så gennemsnitsalderen på den typiske sommerhuskøber falder.

»Det er særligt unge, der ønsker at kombinere lejligheden i byen med et sommerhus,« siger Michael Dalsager, der er kommunikationskonsulent hos Home.