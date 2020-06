138 km kan give millionbesparelse på sommerhuset

Der er store forskelle på prisen på sommerhuse, når man ser på den dyreste og billigste kommune i hver region.

Der kan være mange penge at spare, hvis man er på jagt efter et sommerhus og er villig til at udvide sin radius. Sådan lyder det fra Spar Nord, som har set nærmere på priserne på det danske sommerhusmarked.

Fra banken lyder det, at mange i første omgang retter blikket mod klassiske sommerhusområder som f.eks. Skagen, Fanø eller Gilleleje.

»Det er på mange måder en fordel, da det dels øger mulighederne for udlejning og dels gør chancerne bedre for at kunne sælge igen efter en årrække. Men samtidig er en stor efterspørgsel også med til at skrue priserne væsentligt op, og sommerhusene ender således ofte i et prisleje, hvor mange ikke kan være med,« udtaler Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord, i en pressemedddelelse.

Region Midtjylland Kvadratmeterpris Aarhus 37.667 kr. Odder 23.002 kr. Syddjurs 16.634 kr. Hedensted 16.369 kr. Ringkøbing-Skjern 15.287 kr. Norddjurs 13.768 kr. Holstebro 11.656 kr. Lemvig 11.414 kr. Skive 10.834 kr. Struer 9.086 kr. Forskel mellem dyreste og billigste 28.581 kr.

Undersøgelsen fra Spar Nord, som er lavet på baggrund af tal fra Boligsiden.dk, viser dog, at der er markant prisforskelle mellem billigste og dyrest kommune i hver af landets regioner.

Region Hovedstaden Kvadratmeterpris Helsingør 34.390 kr. Gribskov 24.561 kr. Ballerup 21.133 kr. Halsnæs 19.930 kr. Bornholm 15.820 kr. Frederikssund 12.781 kr. Forskel mellem dyreste og billigste 21.609 kr.

»I den forbindelse kan man – i stedet for at opgive drømmen om sommerhuskøb – med fordel udvide sit søgefelt til andre, mere billige, kommuner i regionen. Det giver ikke alene store besparelser, men kan også have fordele for dem, der vægter naturen, stilheden og frirummet højt, da mængden af turister samtidig bliver reduceret,« lyder det fra cheføkonomen.

Region Syddanmark Kvadratmeterpris Vejle 26.637 kr. Fanø 20.162 kr. Middelfart 19.104 kr. Kolding 18.308 kr. Varde 18.155 kr. Nordfyns 17.029 kr. Haderslev 15.622 kr. Tønder 13.979 kr. Langeland 13.489 kr. Sønderborg 12.912 kr. Forskel mellem dyreste og billigste 13.725 kr.

Især i Region Midtjylland er der store forskelle, viser undersøgelsen. Forskellen i kvadratmeter prisen mellem Aarhus Kommune, som er den dyreste, og Struer Kommune, som ligger i bunden, er på mere end 28.000 kr. pr. kvadratmeter. Mellem de to byer er der 138 km, hvis man følger den hurtigste rute.

Region Sjælland Kvadratmeterpris Næstved 19.822 kr. Stevns 19.529 kr. Odsherred 16.851 kr. Slagelse 14.138 kr. Lejre 12.923 kr. Vordingborg 12.762 kr. Kalundborg 12.358 kr. Guldborgsund 11.974 kr. Holbæk 10.805 kr. Lolland 9.688 kr. Forskel mellem dyreste og billigste 10.134 kr.

»Køber man et fritidshus på f.eks. 70 kvadratmeter i Struer Kommune, opnår man en gennemsnitlig besparelse på godt to millioner kroner sammenlignet med Aarhus Kommune. Det skyldes især de mange indbyggere i Aarhus Kommune og den eftertragtede placering mod vandet,« lyder det fra Jens Nyholm.