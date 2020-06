Det er ifølge Beskæftigelsesministeriet endnu ikke blevet besluttet, hvorvidt det bliver obligatorisk at få udbetalt feriepengene, og hvordan pengene skal nå danskernes konti.

Det er endnu ikke bestemt, om udbetalingen af feriepenge i oktober bliver obligatorisk, eller om det vil blive muligt at lade pengene stå. Det bekræfter Beskæftigelsesministeriet i en mail til Finans.

Ministeriet oplyser, at der endnu ikke ligger et endeligt forslag klar, men at det først heri vil blive specificeret, hvordan de tre ugers indefrosne feriepenge skal udbetales.

»Håndteringen af den konkrete udbetalingsmodel skal afklares i forbindelse med udmøntningen af forslaget,« står der i svaret.

Natten til mandag annoncerede finansminister Nicolai Wammen, at danskerne senest til oktober vil kunne få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge for at sætte gang i den coronaramte økonomi.

Siden meldingen har der dog været tvivl om, hvorvidt pengene skulle udbetales uanset hvad.

Beskæftigelsesministeriet skriver yderligere i mailen, hvordan der skal betales skat af feriepengene, når de efter planen frigives senere på året.

»I første omgang bliver man beskattet af feriepengene som personlig indkomst. Der indeholdes AM-bidrag og skat med den enkelte lønmodtagers trækprocent,« står der i svaret.

Ministeriet bekræfter, at nogen vil skulle betale topskat af feriepengene, og at udbetalingen vil kunne betyde, at flere vil skulle betale topskat i 2020.

»Skatteydere, der er topskatteydere (eller bliver det pga. udbetalingen af feriepengene), vil skulle opdatere deres forskudsopgørelse for 2020, hvis de vil være sikre på at undgå at skulle betale restskat i april 2021.«

Tidligere beskrev Finans, hvordan det i sidste ende er en dårlig forretning for topskatteydere, at de indefrosne feriepenge udbetales i løbet af året, da de fleste formentlig vil betale en langt lavere skat, når de går på pension.

Af den årsag kommer de til at betale mere i skat, end hvis man fik dem udbetalt ved pensionsalderen, hvilket især er ærgerligt for de danskere, der er tæt på pensionsalderen, mener chefkonsulent Henning Boye Hansen fra revisionsfirmaet BDO.

Ligeledes har Lederne påpeget, at de mere end 400.000 danskere, der betaler topskat, risikerer at skulle betale mere i skat, hvis de får pengene nu, end hvis de venter til pensionsalderen, som det oprindeligt var meningen.

»Hvis man tjener over topskattegrænsen, bliver du knaldet af topskat, hvis du udbetaler pengene, mens de fleste, når de går på pension, har en lavere skatteprocent og vil derfor få flere penge i hænderne til den tid,« siger direktør Henrik Bach Mortensen til Ritzau.

»Det er over 400.000 danskere, der står i det her dilemma. Jeg tror, at rigtig mange gerne vil vente med at få udbetalt pengene.«