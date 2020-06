Landets tredjestørste bank vil give kunder mulighed for rentefrit at låne det feriepenge-beløb, de måske skal vente til oktober med at få udbetalt.

En af landets største banker, Nykredit Bank, melder sig nu på banen med tilbud om, at hver enkelt kunde før sommerferien rentefrit kan låne det beløb, som kunden får i feriepenge senere på året.

Det skriver Berlingske.

Tiltaget skyldes, at de tre ugers indefrosne feriepenge, som politikerne vil udbetale til danskerne for at sætte skub i økonomien, formentlig først lander på danskernes bankkonti til oktober.

Derfor vil landets tredjestørste bank nu give sine cirka 240.000 helkunder mulighed for allerede nu at låne et beløb, der tilsvarer det, de får i feriepenge. Lånet skal så indfries, når feriepengene udbetales.

»Vores kunder kan komme ind og få deres feriepenge til nul procent i rente, så vi stiller penge til rådighed før sommerferien, så de ikke skal vente helt til oktober,« siger Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit, til Berlingske.

For den gennemsnitlige lønmodtager vil de tre ugers feriepenge svare til omkring 19.000 kr. efter skat.

Pengene, som skal udbetales, stammer fra overgangsordningen i forbindelse med den nye ferielov. I overgangsåret, som løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, har lønmodtagerne opsparet 12,5 pct. af den ferieberettigede løn.

For at få udbetalt penge skal man have haft et lønnet job i den pågældende periode. Den præcise udbetaling afhænger af ens årsindkomst - herunder om man betaler topskat.

Og netop topskatten er ikke uvæsentlig, hvis man får sine tre ugers feriepenge udbetalt.

Beregninger fra den liberale tænketank Cepos viser, at antallet af topskatteydere vil stige med ca. 96.000 personer, fordi udbetalingen af feriepengene vil sende dem over topskattegrænsen. Den er i dag på ca. 577.000 kr. Indtægter herover beskattes i gennemsnit med 56 pct.

Bo Sandemann, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, kalder det en »tilfældig og utilsigtet« effekt. Han er bekymret for, om folk vil vente med at få feriepenge udbetalt til pensionsalderen.

»En stor gruppe danskere i de her indkomstgrupper vil hurtigt kunne se, at det er en underskudsforretning. Og hvis de vælger at vente med at få pengene, så svækker det den effekt, der skulle stimulere økonomien,« siger Bo Sandemann til Jyllands-Posten.