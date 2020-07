Boliger rives væk: Rekordfå må opgive at sælge

Næsten 90 pct. af sommerhusene sælges nu, når de bliver udbudt.

Det er ikke usædvanligt, at en bolig fjernes fra markedet, hvis den har stået til salg længe. Men efterhånden er det mere reglen end undtagelsen, at boligen bliver solgt, viser nye tal fra Boligsiden.

I juni blev 6.660 villaer og rækkehuse fjernet fra det danske boligmarked efter at have været sat til salg. 5.149 af dem blev solgt, og dermed er salgsprocenten 77,3 pct.

Det er rekordhøjt, når man sammenligner salgsprocenten måned for måned tilbage til januar 2011, da Boligsiden begyndte at registrere den slags.

Salgsprocenten er rekordhøj for alle boligtyper, men sommerhusene skiller sig igen ud. Der blev taget knap 2.400 ned i juni. Af dem var der tale om salg i 2.074 tilfælde. Det er en salgsprocent på næsten 90.

»Både maj og juni har budt på rekordhøje salgsprocenter. Det er udtryk for, hvor meget gang der er i handelsaktiviteten på boligmarkedet i øjeblikket,« konstaterer Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Hun betegner den aktuelle situation på boligmarkedet som »usædvanlig.«

»Der handles rekordmange villaer og rækkehuse. I takt med stigende priser og et dalende udbud er der kommet større efterspørgsel, og det skaber denne høje salgsprocent, hvor færre sælgere må tage boligen af markedet uden af få solgt,« siger Birgit Daetz.

At salgsprocenten for sommerhuse ligger så højt er usædvanligt. Normalt ligger den væsentligt lavere - også lavere end på parcelhuse.

Når en bolig tages af markedet uden at være solgt, skyldes det ikke nødvendigvis, at sælgerne opgiver efter længere tids forgæves salgsforsøg. Det er også ofte et udtryk, for at sælgerne fortryder og beslutter sig for at blive boende.