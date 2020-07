Et sommerhus til 2 mio. kr. er ikke meget dyrere end et til 1 mio.

Hvis man afdrager på sine sommerhuslån garderer man sig mod stagnerende priser eller prisfald.

Der er rift om sommerhuse som aldrig før, og hvis ikke man kan finde et billigt sommerhus til 1 mio. kr., skal man ikke fortvivle. Omkostningerne ved at købe et, der er dobbelt så dyrt, stiger nemlig ikke proportionalt med prisen.

»Omkostningerne er ikke betydeligt højere, hvis du køber et sommerhus til 2 mio. kr. fremfor et til 1 mio. kr. Naturligvis under forudsætning af, at du i øvrigt har en sund økonomi, der kan bære det,« fastslår Hans Peter Christensen, der er direktør hos Beierholms investerings- og finansieringsspecialister Uvildige.dk.

Beierholm har regnet på konsekvenserne af at købe et sommerhus til 1, 2 eller 4 mio. kr. Der er taget udgangspunkt i et 1 pct.-lån med fast rente og afdrag. Banklånet har en rente på 4 pct.

Kan man helt undgå banklån og lægge 25 pct. kontant, bliver de månedlige omkostninger efter afdrag 2.290 kr. for et sommerhus til 1 mio. kr. Omkostningerne på et hus til 2 mio. kr. er 4.070 kr. - blot 1.780 kr. mere om måneden.

Det beløb er så lille, at det bør kunne absorberes i en økonomi, der har råderum til et sommerhus, mener Hans Peter Christensen.

Og der er faktisk en positiv forklaring på merprisen for det dyrere hus. Den største del af det er afdrag, og det er det samme som opsparing.

Så selv hvis sommerhuset er det samme værd, når det skal sælges, har man foretaget en form for tvungen opsparing i det med et langt højere afkast end ved at have pengene stående i banken.

»Selvfølgelig er der forskel, alt efter prisen på sommerhuset samt på, om der er 25 eller 5 pct. til udbetaling. Hvis det sidste er gældende, kan det være fornuftigt at have afdragsfrihed de første 10 år på realkreditlånet, så tempoet på at nedbringe det dyrere banklån bliver højere.«

I dag kan man få billige realkreditlån helt op til 75 pct af sommerhusets værdi. Det kunne man ikke for få år siden, og det er med til at gøre et sommerhuskøb til en væsentlig mindre belastning end tidligere.

Udlejning af sommerhuset kan være med til at holde omkostningerne nede på et absolut minimum. Udlejes sommerhuset privat, er de første 11.500 kr. skattefrie, udlejer man via bureau er de første 41.800 kr. skattefri. I år er den sidste grænse midlertidigt forhøjet til 60.000 kr.

Overstiger indtægterne de to grænser, skal der betales skat af blot 60 pct. af lejeindtægten.

Hans Peter Christensen understreger, at et sommerhus ikke udelukkende skal købes som en investering.

»Et sommerhus først og fremmest betragtes som en investering i livsglæde. Derudover skal man overveje, hvor store dele af ens samlede økonomi, der eksponeres overfor ejendomsmarkedet, hvis man køber sommerhus,« mener Hans Peter Christensen.