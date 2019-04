Her er tjenesten, der løber med 37 pct. af verdens mobile dataforbrug

Finans Fakta: Verdens smartphone-brugere er ligesom danskerne vilde med at være på internettet. Men hvad hitter, når man er på farten? Få svaret her.

Danskerne er ligesom milliarder af brugere rundt om i verden vilde med Facebook. Alligevel er det ikke Facebook, der står for størstedelen af det globale forbrug af mobildata.

Når det gælder om at æde sig ind på mobilkunders tilkøbte mobildata, er der ingen over og ingen ved siden af YouTube, viser en dugfrisk opgørelse.

Den populære streamingtjeneste, der tilbyder nærmest alt, hvad mobilbrugernes hjerter kan begære, står for 37,0 pct. af det globale internetforbrug af mobildata, viser tal fra analyseinstituttet Sandvine samlet i rapporten ”Mobile Internet Phenomena”.

Det efterlader et kæmpe hul ned til listens nummer to, Facebook, der står for 8,4 pct. af det globale forbrug af mobildata fulgt af sociale medier som Snapchat, Instagram og Whatsapp.

Selv om Netflix er verdens største betalingstjeneste for streaming af film, serier og dokumentarudsendelser, er det ikke på mobilen, at Netflix’ 148 mio. globale brugere boltrer sig.

Ifølge Sandvine-rapporten står den amerikanske streamingtjeneste således kun for 2,4 pct. af det globale internetforbrug af mobildata.

Til sammenligning går 4,6 pct. af det globale forbrug af mobildata med mobilbrugernes besøg på diverse hjemmesider.

Netflix er dog ikke kørt fuldstændig af internetsporet. Tværtimod viser Sandvine-analysen, at Netflix står for ca. 15 pct. af den globale internettrafik, når det hele tælles med.