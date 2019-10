Android-brugere advares: millioner har downloadet farlig app

Den populære downloading-app "SnapTube" gemmer på farlig malware og har mere end 40 millioner brugere.

Hvis man har hentet appen ”SnapTube” ned på sin telefon, så vil det nok være en god idé at få den fjernet igen. Appen gør måske lige lidt mere, end man egentlig tror. Den gemmer på skadelig software.

Det skriver Forbes.

Den populære app er ikke populær uden grund. Den har til formål at downloade videoer fra Youtube og Facebook, så man kan se dem offline.

Appens udviklere påstår, at der er over 40 millioner brugere af appen, men at den er blevet downloadet endnu flere gange. Men nu lyder det altså til, at der nogle problemer med appen som brugerne ikke helt er blevet oplyst om.

Det lader til, at der foregår andre ting i baggrunden, hvor appens software hovedsageligt svindler både brugere og annoncører for at generere større økonomisk afkast.

Afsløringen af appen kommer fra mobilselskabet Upstream, der beskriver, at virksomhedens sikkerhedsplatform har opsnuset og blokeret mere end 70 millioner mistænktsomme anmodninger om mobiltransaktioner. Dette fra 4,4 millioner telefoner over en periode på seks måneder.

Upstream skriver selv, at der er foregået ting via appen som brugeren ikke har haft mulighed for at se og reagere på.

»SnapTube har leveret usynlige annoncer, genereret ikke-menneskelige klik og køb. Annoncerne er skjult for brugere, da de ikke vises på skærmen,« skriver Upstream.

Rapporten hævder også, at SnapTube er gået længere endnu og sågar har udløst opkald og sms’er. Appen har ifølge Upstream også automatisk gjort brugere til abonnenter på betalte tjenester. Var købene ikke blevet blokeret, ville det have kostet brugerne ca. 91 millioner dollars sammenlagt.