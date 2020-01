Nyt rekordregnskab: Så meget tjener Facebook på dig

Med en rekordomsætning på 480 mia. kr. i 2019 fortsætter Facebook med at få flere penge ud af sin store reklamemaskine.

Der har været mange op- og nedture de seneste to år for Facebook, som er blevet tævet gul og blå i medierne efter flere skandaler om datamisbrug. Oveni kom en bøde på 5 mia. dollars i USA for ikke at leve op til en tidligere dom om krænkelser af brugernes privatliv.

Men forretningen Facebook har i al den tid kørt derudaf som et godstog på vej ned ad bakke, og det nye årsregnskab for 2019 sætter to streger under, at Facebook hele tiden bliver bedre til at omsætte data om brugerne til værdifuld reklameplads.

480 mia. kr. kom igennem Mark Zuckerbergs kasseapparat, en stigning på 27 pct. i forhold til året før. Og selvom antallet af brugere fortsatte med at stige – dog noget svagere end tidligere – var det først og fremmest flere kroner pr. bruger, der fik Facebooks indtægter til at stige.

I løbet af 2019 havde Facebook således indtægter for 374 kr. i gennemsnit på en bruger i Europa – herunder også brugere af Instagram, Messenger og Whatsapp. Men på hjemmebane i USA og Canada var tallet markant højere. Her fik Facebook 1183 kr. i kassen på at vise reklamer for en gennemsnitlig bruger.

Selskabet oplyser ikke mere præcise tal, men danskere er en attraktiv målgruppe med mange penge mellem hænderne, og vi er meget flittige brugere af Facebook. Dermed er tallet for en gennemsnitlig dansk bruger efter al sandsynlighed højere end gennemsnittet i Europa og tættere på USA-tallet.

Selvom der kom flere penge ind end før, var markedet i øvrigt ikke helt tilfreds med Facebooks regnskab og sendte aktien ned med 8 pct. i eftermarkedet. Udgifterne er nemlig steget løbende, i takt med at Facebook forsøger at gøre noget ved alle de problemer, som er kommet frem i lyset de seneste år. Der var dog stadig et overskud på 60,2 mia. kr. på driften i årets fjerde kvartal.