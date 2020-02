TikTok-stjerner kan tjene op mod 6 millioner per video

De korte videoer på den kinesiske video-app kan blive en indbringende forretning for de mest populære brugere.

Den kinesiske video-app TikTok har taget verden med storm og har især vundet en del popularitet hos de lidt yngre målgrupper. Og ligesom det har gjort sig gældende på f.eks. Instagram og Youtube, så er der altså også influenter, der kan komme til at tjene enorme summer på TikTok.

Det skriver The Guardian.

TikTok er primært kendt for, at alle og enhver kan lave korte videoer med en længde på op til 15 sekunder, hvor man kan nå enorm popularitet på kort tid med det rigtige indhold. Det mest populære indhold er, hvor brugerne f.eks. danser og lipsyncer og så kan der lægges musik over de små klip.

Og ifølge The Guardian kan nogle af de mest populære brugere på nuværende tidspunkt tage op til 200.000 dollars, svarende til ca. 1,3 millioner kroner, for et samarbejde med kendte brands.

Ifølge den amerikanske researchvirksomhed Morning Consult kan de mest populære brugere på TikTok ende med at tage op mod 1 million dollars (6,8 mio. kr.) inden næste år fordi appen fortsat vokser voldsomt i popularitet.

TikTok er ejet af det kinesiske firma ByteDance, og er blevet downloadet flere end 1,5 mia. gange.

På verdensplan er der 500 mio. aktive brugere, og i Danmark er tallet op mod 200.000.

Og da TikTok særligt er populært blandt børn og unge, har appen for nyligt også lavet en forældrekontrol, der skal gøre det nemmere for forældre at sikre sig, at deres børn bruger appen mest hensigtsmæssigt.