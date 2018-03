De tre grundejerforeninger på kriseramte Lübker Golf Resort har besluttet at slå sig sammen. Det har fået ejeren af resortet til at genåbne golfanlægget.

Golfelskende danskere kan ånde lettet op.

For to måneder efter det prisbelønnede golfanlæg på milliardprojektet Lübker Golf Resort blev lukket, har resortets ejer, erhvervsmanden Carl Aage Nielsen, nu valgt at genåbne resortets omdrejningspunkt.

Det sker fra april og foreløbigt resten af 2018-sæsonen, oplyses det i en pressemeddelelse.

Lübker Golf Resort Idemanden bag projektet var Poul Anker Lübker, som gik i gang med at realisere det i 2004

Der blev investeret mere end 1 mia. kr. i projektet, som officielt blev indviet i 2008

Resortet består af 36 golfhuller, dertilhørende træningsfaciliteter, wellness-center, restaurant, konferencelokaler og flere hundrede boliggrunde

Det anerkendte amerikanske blad Golf Magazine kårede i 2008 Lübker Golf Resorts mesterskabsbane til den bedste nyanlagte bane uden for USA

Siden er banen kåret til Danmarks bedste flere gange

I 2011 blev golfanlægget solgt efter flere år med dårlig økonomi og kursfald på First North-børsen, hvor resortet var noteret. Senere kom resten af resortet ind under det nye ejerskab

Carl Aage Nielsen overtog det fulde ejerskab af resortet i 2014. Han er fortsat eneejer

Genåbningen sker til trods for, at Carl Aage Nielsen i januar gjorde det klart, at Lübker Golf Resort på Djursland i fremtiden skulle have nyt navn og koncept, hvori golf ikke indgik.

Men nu to måneder senere er tonerne anderledes, fordi resortets tre grundejerforeninger har valgt at slå sig sammen til én forening. Det er sket efter et ønske fra resortejeren.

Dermed er vejen banet for at lave en ny resortaftale, som skal sikre et større bidrag til det økonomisk trængte golfanlæg fra de mere end 200 bolig- og grundejere på resortet.

»Målet på længere sigt er at arbejde for en ny foreningsdrevet golfklub på stedet, men 2018 bliver et mellemår, hvor det er resortet, der driver golfanlægget med assistance fra en styregruppe,« siger Carl Aage Nielsen i pressemeddelelsen.

Hidtil har det været Lübker Golf Club, der drev og lejede golfanlægget af resortet. Men i januar måtte golfklubben begære sig konkurs med en større milliongæld til resortet.

Carl Aage Nielsen stod ikke klar med en redningskrans til golfanlægget, fordi han ikke kunne få den fornødne opbakning til en ny struktur blandt grundejerforeningerne.

»En succesrig drift af golfanlægget i 2018 forudsætter opbakning fra såvel de tidligere medlemmer af golfklubben som hus- og grundejere i resortet. De skal blot gentegne deres medlemskab i den private ”klub” på de samme økonomiske betingelser som hidtil, og så skal vi have igangsat arbejdet med dels at rekruttere nye medlemmer, dels at skaffe sponsorer og arrangementer, så det er muligt at sikre økonomien og opretholde det høje kvalitetsniveau, som både medlemmer og greenfeegæster er forvænt med,« siger han.

Finans beskrev allerede i juni 2017, hvordan Lübker Golf Resort havde problemer med at få driften til at hænge sammen, og at boliger på resortet blev solgt med store rabatter.

Der blev oprindeligt investeret mere end 1 mia. kr. i Lübker Golf Resort, som erhvervsmanden Poul Anker Lübker stod bag, og som udover golfanlæg også rummer wellness-center, spa, fitness-faciliteter, konferencelokaler og en restaurant.

Efter åbningen i 2008 blev resortet noteret på First North-børsen, hvor det på et tidspunkt blev værdisat til næsten 2 mia. kr. Samtidig fik resortets tilhørende golfanlæg ros for at være i absolut verdensklasse og blev kåret til verdens bedste nye af sin slags.

Men efter store underskud og kursfald balancerede resortet på randen af økonomisk kollaps. Det fik Poul Anker Lübker og de andre ejere til at sælge golfanlægget for 25 mio. kr. til en ny ejerkreds i 2011, som samtidig påtog sig en fem-årig driftsforpligtelse, der udløb inden 2016-sæsonen.

I de efterfølgende år blev også resortets øvrige faciliteter og aktiviteter købt og samlet i det nye ejerskab. Wellness-center, ejendomme og byggegrunde blev erhvervet for over 60 mio. kr. i årene 2011 til 2013.

I slutningen af 2014 overtog Carl Aage Nielsen, der blev rig på salget af finansvirksomheden Midt Factoring, det fulde ejerskab af Lübker Golf Resort.