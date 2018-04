El-konge scorede over 20 millioner kroner på dramatisk fyring

Knud Steen Larsen blev hårdt kritiseret for sponsorfryns og fejlslagne investeringer, da han blev fyret fra forsyningsselskabet Ewii i Kolding i juni sidste år.

Kritikken af den detroniserede el-konge i Kolding, Knud Steen Larsen, var massiv sidste år, men han kunne grine hele vejen til banken, da han blev sparket ud af forsyningsselskabet Ewii efter 12 år som topchef.

Ewiis nye regnskab afslører, at el-kongen, som blandt andet blev kritiseret for sponsorfryns og fejlslagne investeringer, scorede over 20 mio. kr. på fyringen.

Allerede i forbindelse med fyringen stod det klart, at den afgående direktør havde en særdeles lukrativ ansættelseskontrakt, der ville forgylde ham med et håndtryk i millionklassen, hvis bestyrelsen trak stikket på ham.

Ewii Ewii er et jysk forsyningsselskab med hovedsæde i Kolding og størstedelen af sin forretning i Trekantområdet.

Det er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er et repræsentantskab på 120 personer, der vælges blandt borgerne i fire jyske og en fynsk kommune: Kolding, Vejen, Fredericia, Vejle og Middelfart. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 15 mand.

Selskabet, der tidligere hed Trefor, er hovedsageligt et monopol, som leverer el, vand og varme.

Derudover har selskabet forsøgt sig på det kommercielle marked, hvor der under den tidligere adm. direktør Knud Steen Larsen er tabt et trecifret millionbeløb på alt fra udviklingen af en trehjulet elscooter til brændselsceller, lys i Afrika og telemedicin.

Selskabet omsatte for 1,36 mia. kr. i 2016, havde en egenkapital på 4,7 mia. kr. og fik kun akkurat et plus, fordi man opskrev værdien af fibernettet, der i årevis har martret resultatet.

Både Knud Steen Larsen og bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm røg sidste sommer efter afsløringer af Finans og andre medier.

Ewii oplyser i årsrapporten ikke direkte, hvor meget Knud Steen Larsen har modtaget som følge af fyringen. Til gengæld oplyser selskabet i en pressemeddelse, at man har tabt 60 mio. kr. på en tysk vindmøllepark, nedskrivninger i EWIIs udviklingsselskaber samt omkostninger i forbindelse med direktørskiftet. Fratrækker man de oplyste tab på 5 mio. kr. til vindmølleparken og 34 mio. kr. til udviklingsselskaberne, er der 21 mio. kr. tilbage til fyringen af Knud Steen Larsen.

Samlet set betalte energikoncernen i 2017 næsten 30 mio. kr. i løn til direktionen. Det tal rummer ud over det gyldne håndtryk også Knud Steen Larsens faste løn og løn til selskabets økonomidirektør.

Knud Steen Larsen blev fyret den 13. juni 2017 med øjeblikkelig virkning efter et maratonmøde i bestyrelsen, hvor en række sager, der havde været omtalt i pressen, var til debat.

Udskiftninger i toppen Tirsdag d. 13. juni 2017 meddelte Ewiis bestyrelse, at adm. direktør Knud Steen Larsen fratrådte med øjeblikkelig virkning. Han nåede at få 12 år som topchef i energikoncernen.

Onsdag d. 12. juli 2017 valgte den daværende Middelfart-borgmester Steen Dahlstrøm (S) at trække sig fra posten som bestyrelsesformand i Ewii. Det skete efter næsten 20 år i formandsstolen.

Tirsdag d. 15. august 2017 blev 65-årige Jørn Limann valgt som ny bestyrelsesformand. Han har været medlem af Ewii-bestyrelsen siden 2011.

Onsdag d. 6. december 2017 blev 48-årige Lars Bonderup Bjørn udpeget som ny adm. direktør med tiltrædelse d. 1. januar 2018.

Dels var det kommet frem, hvordan Knud Steen Larsen havde medbragt hustru og sønner på luksuriøse sponsorture til udlandet, selvom næsten al Ewiis forretning er i Kolding og omegn.

Dels blev han beskyldt for et dobbeltspil, idet flere af Ewiis største kunder havde sat penge i det investeringskoncept, som Knud Steen Larsen ejede sammen med sine to sønner.

Derudover havde Ewii indkasseret trecifrede milliontab på eksotiske udviklingsprojekter og investeringer langt fra Ewiis kernekompetencer.

Og bedre blev det ikke, da topchefen kort inden det afgørende bestyrelsesmøde var landet med et Emirates-fly efter en sponsortur til Kina, hvor han havde selskab af sin hustru og kolleger fra Ewii.

Sagen fik Ewiis daværende bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm til at trække sig, og den nye bestyrelsesformand Jørn Limann har efterfølgende bl.a. kritiseret Knud Steen Larsen for gammeldags ledelsesstil.

Der var en moderne og udviklende ledelsesstil under mit regime. Knud Steen Larsen, tidligere adm. direktør i Ewii

Samtidig har Knud Steen Larsens afløser i direktørstolen, Lars Bonderup Bjørn, skarpt kritiseret en række af Knud Steen Larsens beslutninger, herunder sponsoraterne af bl.a. Odense Boldklub og Royal Arena i København.

»Det er helt vanvittigt. Vi har brugt 10-11 mio. kr. om året på sponsorater,« sagde Lars Bonderup Bjørn i februar.

Knud Steen Larsen afviser i dag at kommentere sin løn og fratrædelesordningen. Men han har tidligere fortalt, at han mener, fyringen var urimelig.

»Det er et af de største justitsmord i privat erhvervsliv i nyere tid,« sagde Knud Steen Larsen til Finans i december 2017, da han efter flere måneder brød tavsheden og samtidig afviste al kritik af en gammeldags ledelsesstil.

»Der var en moderne og udviklende ledelsesstil under mit regime,« sagde han.

I årene frem har Ewii udsigt til en betydelig besparelse på direktørlønningen. I årsregnskabet skriver adm. direktør Lars Bonderup Bjørn:

»Energiselskaberne er blevet kritiseret for ikke at ville offentliggøre direktørlønninger. Ewii er et energiselskab. Jeg aflønnes med 2.800.000 kr. årligt samt en bil inden for en skattepligtig ramme på 800.000 kr. Jeg har ingen bonusordning og modtager ingen pension.«