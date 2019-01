Åbnede første butik i 1949: Nu lukker Fru Jacobsen sin supermarkedskæde

I 1949 åbnede Ida Jacobsen sin første købmandsforretning. Nu har hun besluttet at afhænde de sidste butikker, som hun har drevet.

Den snart 89-årige købmandsenke Ida Jacobsen har besluttet at afvikle det, der har gjort hende til dagligvarebranchens grand old lady.

For torsdag eftermiddag kom det frem, at Salling Group skal overtage de fire sidste lejemål, som Ida Jacobsens supermarkedskæde Jaco Supermarkeder havde tilbage i porteføljen.

De fire supermarkeder blev drevet under kæden Meny og skal nu omdannes til Netto-butikker.

Finans har som det første medie talt med Ida Jacobsen om, at hun nu trækker sig ud af dagligvarebranchen, som hun har været en del af i 70 år.

»Jeg har haft mange gode samtaler med Herman Salling gennem årene. Han spurgte, om jeg ville sælge, men jeg sagde altid, at jeg blev ved, indtil jeg ikke gad mere. Det var jo sjovt at se, hvad man kunne med de bare næver. Men nu gider jeg ikke mere, for det er en anden tid. Derfor har jeg det rigtig godt med, at mine butikker skal overtages af Salling Group,« siger hun med henvisning til den afdøde stifter af det nuværende Salling Group.

Ida Jacobsen, også kendt som Fru Jacobsen af ansatte og bekendte, havde det første møde med Salling Group i slutningen af november.

»Salling Group sagde fra begyndelsen, at de rigtigt gerne ville købe vores lejemål. Jeg fortalte dem, at jeg bestemt ikke var færdig med at regere. Men så begyndte jeg at tænke over, om mine børnebørn havde interesse i et generationsskifte, og det fik mig til at vende tilbage til Salling Group, hvorefter vi hurtigt og sobert fik lavet en fin aftale,« siger hun og forklarer, at det hele nu skal afvikles pænt i forhold til de 230 ansatte, som hun er øverste chef for.

Men hvis man tror, at afviklingen af Jaco Supermarkeder betyder pension for Ida Jacobsen, kan man godt tro om. Ida Jacobsen er direktør i 12 selskaber ifølge cvr-registeret.

»Jeg har fortsat nogle ejendomme, som jeg vil beholde. Jeg er stadig en frisk dame, som kan alting selv,« siger hun.

Ida Jacobsen ville oprindeligt være sygeplejerske, men som 19-årig åbnede hun sammen med sin mand en købmandsforretning i Aarhus i 1949.

Slag i slag blev forretningen større, og i 1960 var de Danmarks første til at åbne en selvbetjent købmandsbutik. Det vakte opsigt i en tid, da mange købmænd selv fandt varerne frem til kunderne.

I 1981 gik Jaco-koncernen igen nye veje, da man var blandt de første, som åbnede en discountbutik. Da Carl Børge Jacobsen døde, fortsatte Ida Jacobsen driften af koncernen, som ved udgangen af 1990’erne bestod af fem Jaco-supermarkeder og 39 Alta-discountbutikker.

På det tidspunkt beskæftigede koncernen omkring 750 personer, svarende til omkring 450 fuldtidsstillinger.

I 2007 valgte købmandskoncernen Dagrofa at købe Alta og omdanne kæden til det Kiwi-koncept, som Dagrofa måtte lukke for knap to år siden.

Til slut kneb det med indtjeningen i Jaco Supermarkeder, der i det seneste regnskabsår havde et underskud på 3,9 mio. kr.

I Jaco-koncernen var der efter det seneste regnskabsår en egenkapital på 131,8 mio. kr.