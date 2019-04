Det er den anden kæmpediamant på fire år, der kommer fra samme mine.

Den er kæmpe.

Verdens næststørste diamant - på hele 1758 karat - er blevet fundet i en diamantmine i Botswana, Afrika.

Det skriver flere internationale medier som bl.a. CNN på baggrund af en pressemeddelelse fra Lucara Diamond Corp.

Derfor må diamanten Lesedi La Rona på 1.111 karat, som tidligere var verdens næststørste, og som blev fundet i samme mine, altså nu se sig skubbet af tronen.

Men - og der er et men.

For diamanten er nemlig af »nær-ædelsten« af »variabel kvalitet,« og det gør den mindre værdifuld end andre diamanter i den størrelsesorden, skriver firmaet.

Eric Emms, der er perlehandler og kommentator inden for diamantindustrien, fortæller til CNN, at den - ud fra billedet - ikke ser ud til at være af så høj kvalitet.

Eira Thomas, der er chef i Lucara, glæder sig alligevel over fundet:

»Karowe (minen, red.) har nu produceret to diamanter på mere end 1.000 karat på bare fire år, hvilket bekræfter sandsynligheden for at genvinde yderligere store diamanter af høj kvalitet i fremtiden,« siger han i meddelelsen.

Den eneste større diamant, der nogensinde er blevet fundet, er diamanten Cullinan Diamond, som med sine 3106 karat blev opdaget i Sydafrika i 1905.

Cullinan-diamanten blev skåret til mindre sten, hvoraf nogle nu er en del af den britiske kongefamilies kronjuveler.

Lucara Diamond Corp blev grundlagt i 2004 og har hovedkontor i Vancouver.