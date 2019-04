Byråd trækker endegyldig streg i sandet om Verdos omstridte salg af elnet

Det tunge skyts blev taget i brug under debatten i Randers byråd om Verdos plan om at sælge selskabets elnet og 55.000 kunder til Eniig for 720 mio. kr., mens Verdo til gengæld køber Eniigs varmeselskab.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Verdo-ledelsen med bestyrelsesformand Torben Høeg Bonde i front kan fortsætte arbejdet med at sælge sit elnet i Randers og Hillerød til konkurrenten Eniig.

Det står klart, efter at et flertal i Randers byråd med stemmer leveret af Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har blåstemplet Verdos salgsplaner.

Verdo-handlen Den 1. april meddelte Verdo, at man er klar til at sælge koncernens elnet i Randers, Hobro og Hillerød med i alt 55.000 kunder til konkurrenten Eniig. Pris: 720 mio. kr.

Som led i salget skal Verdo så købe Eniigs varmeselskab med 19.000 varmekunder i Herning, Eniig Varme, for 160 mio. kr.

De to handler er gjort betinget af hinanden.

Byrådet i Randers har imidlertid vetoret i forhold til salget af elnettet, hvilket fremgår af Verdos vedtægter.

Mandag eftermiddag afgjorde et flertal i byrådet, at man hverken ønsker handlen udsat eller at nedlægge veto overfor salget.

Behandlingen af Verdo-salget blev skudt i gang af borgmester Torben Hansen (S), der hverken ser Randers Kommune som ejer af elnettet eller ønsker at bruge kommunens vetoret overfor salget.

»Jeg har simpelthen ikke nogen grund til som stor kunde at modsætte mig forbrugerdemokratiet,« fastslog Torben Hansen.

Det skete med henvisning til, at Verdos planer om at sælge 55.000 elkunder til konkurrenten Eniig i sidste uge blev godkendt af både repræsentantskabet i andelsejede Eniig og det forbrugerdrevne Verdo.

Det er forbrugerne, vi skal have for øje her. Det skal vi huske på. Charlotte Broman Mølbæk (SF), medlem af byrådet i Randers

Inden Verdo fik sit ja til at gennemføre det omstridte frasalg, gik bølgerne dog højt i byrådssalen.

»Spørgsmålet er, om den her handel er i almenvældets interesse, eller om det her bare handler om at skaffe Verdo 720 mio. kr. i kassen,« fastslog Bjarne Overmark fra Beboerlisten.

Kritikken gik igen fra byrådsmedlemmer fra både SF, De Konservative, Enhedslisten og Velfærdslisten, uden at det dog fik flertallet til at vakle i troen på Verdos salg af selskabets elnet.

»Jeg er sikker på at det vil være et plus for den fremtidige elpris i Randers, at vi får lavet den handel,« fastslog Frank Nørgaard (DF), inden han med et tryk på den grønne knap åbnede for det opsigtsvækkende frasalg, som internt i Verdo går under dæknavnet ”Projekt Albatros”.

Jeg har simpelthen ikke nogen grund til som stor kunde at modsætte mig forbrugerdemokratiet. Torben Hansen (S), borgmester i Randers

Fra Venstres medlemmer blev der samtidig slået på, at der er tale om en handel mellem to private selskaber, hvorfor det ikke tilkommer kommunen at blande sig i handlen.

Blandt kritikerne blev der især peget på, at kommunens hyrede eksperthjælp i sagen, advokatfirmaet Horten, i en 17 sider lang redegørelse slår fast, at Verdo ikke har oplyst tilstrækkeligt om handlen, der betyder, at mens Verdo sælger størstedelen af sit elnet til Eniig, køber Verdo til gengæld Eniigs 19.000 varmekunder samlet i Eniig Varme.

»Kommunen har efter vores oplysninger ikke fået dokumentation for prisfastsættelsen og vilkårene for handlen med Eniig i øvrigt,« fastslår Horten-advokater i redegørelsen.

Det fik flere byrådsmedlemmer til at undre sig højlydt over, at borgmester Torben Hansen har brugt skattekroner på at hyre Horten, for så bagefter at sidde eksperternes anbefalinger overhørige.

»Det er forbrugerne, vi skal have for øje her. Det skal vi huske på,« lød det fra Charlotte Broman Mølbæk (SF), inden hun med henvisning til de berørte elkunder - herunder Randers Kommune - spurgte de 30 byrådskolleger: »Kan I se forbrugerne i øjnene og sige, at I har fuldstændig styr på fakta i den her sag?«

Efter knap to timers ophedet debat viste afstemningen, at Verdo-ledelsen kan gå videre med den opsigtsvækkende byttehandel, som har været mere end 18 måneder undervejs.

Det skete med 23 stemmer i Verdos favør, mens 8 stemte imod handlen, der vil fylde 560 mio. kr. i Verdo-kassen.