Strejken er slut: SAS er på vingerne igen

Strejken blandt piloterne i SAS er nu slut. Piloterne har fået nogle af deres krav igennem.

Efter over et døgns forhandlinger blev SAS-ledelsen sent torsdag enig med piloterne om en ny treårig overenskomst. Det betyder, at en ugelang strejke er slut.





Aftalen sikrer, at SAS fortsat kan lave fleksible vagtplaner, men selskabet har imødekommet piloterne og opfyldt et ønske om mere forudsigelighed i vagt- og karriereplanerne. Piloterne får en treårig overenskomst med mulighed for at opsige den efter to år.





Piloterne får en lønforhøjelse på 3,5 pct. det første år, 3 pct. det næste år og 4 pct. i overenskomstens tredje år.





Det vurderes, at strejken har kostet SAS minimum 50 mio. kr. om dagen. Derudover går SAS glip af indtægter fra mange kunder i den kommende tid. Mange, der normalt flyver med SAS, har jo valgt andre flyselskaber i stedet for.





Flere flyvninger vil kunne genoptages allerede fredag - specielt dem, der afgår fra Oslo, Arlanda og København. Derimod går der en dag eller mere, før ruter fra udlandet til Skandinavien bliver afviklet. Det skyldes, at piloter og kabinepersonale først skal flyves ud til de pågældende destinationer.









Allerede inden nyheden blev offentliggjort, kunne svensk tv meddele, at skiltene med aflyste afgange fra Arlanda Lufthavn ved Stockholm pludselig blev ændret til, at flyene afgik normalt.





Det var en glad pilotformand, René Arpe, der kunne fortælle om aftalen til TV 2 News sent torsdag aften.





»Vi er rigtig glade for at passagerene kan komme op at flyve igen. Vi har begge givet og taget. Det var en ganske hård mægling både for SAS og os,« sagde René Arpe.





Han understregede igen, at lønnen ikke var det afgørende for piloterne.